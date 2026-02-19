Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо бесплатно потеряет легионера. Есть предложение от иностранного клуба
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 10:27 | Обновлено 19 февраля 2026, 11:30
«Интернасьональ» предложил Витиньо контракт на три года с поэтапным снижением зарплаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо 

Бразильский вингер Витиньо получил предложение от «Интернасьоналя» о полноценном сотрудничестве на три года. Об этом сообщил инсайдер и журналист Лукас Коллер.

26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо». Однако, после завершения сезона 2025/26 Витиньо станет свободным агентом.

«Интернасьональ» намерен воспользоваться этой ситуацией и уже сделал официальное предложение игроку, которое предусматривает поэтапную выплату зарплаты с постепенным снижением суммы – в 2027 году бразилец сможет заработать около 130 тысяч долларов в год.

По информации Коллера, модель была создана на основе лимита расходов клуба, который уже исчерпан в нынешнем сезоне.

В составе бразильской команды Витиньо провел 55 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость вингера составляет пять миллионов евро.

Николай Тытюк
Перець
Не правильно складений контракт , ось і маємо 
Ответить
+1
Blood Phantom
Каких 32, ему 26😂
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ZloyDeda
Вже 32 роки - досвідос 
Ответить
0
TEM
я так розумію, що це футболіст серйозний, бо в Динамо інших просто не може бути, його взагалі хтось десь бачив, щоб він грав?
Ответить
-1
