Динамо бесплатно потеряет легионера. Есть предложение от иностранного клуба
«Интернасьональ» предложил Витиньо контракт на три года с поэтапным снижением зарплаты
Бразильский вингер Витиньо получил предложение от «Интернасьоналя» о полноценном сотрудничестве на три года. Об этом сообщил инсайдер и журналист Лукас Коллер.
26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо». Однако, после завершения сезона 2025/26 Витиньо станет свободным агентом.
«Интернасьональ» намерен воспользоваться этой ситуацией и уже сделал официальное предложение игроку, которое предусматривает поэтапную выплату зарплаты с постепенным снижением суммы – в 2027 году бразилец сможет заработать около 130 тысяч долларов в год.
По информации Коллера, модель была создана на основе лимита расходов клуба, который уже исчерпан в нынешнем сезоне.
В составе бразильской команды Витиньо провел 55 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость вингера составляет пять миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Фанаты киевского клуба раскритиковали Даниила, а также Алиева с Милевским