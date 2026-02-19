Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера

Тренер «Интера» Кристиан Киву поделился мнением о гостевом проигрыше от «Буде-Глимт» в первом стыковом поединке за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Коллектив приложил максимум усилий, демонстрируя правильный настрой на протяжении всей встречи. Мы были наказаны за просчеты при оборонительных действиях во время контратак соперника.

Игроки старались проявить себя, несмотря на специфическое состояние газона. Это не служит оправданием, однако у меня нет серьезных претензий к своим подопечным.

Сейчас нам необходимо проанализировать ситуацию, так как после этого выезда возник ряд кадровых сложностей. Уже через три дня предстоит матч против «Лечче».

Что касается Лаутаро, полагаю, мы остались без него из–за повреждения. Проблемы со здоровьем есть и у других футболистов. Говоря «потеряли Лаутаро», я имею в виду, что он получил достаточно серьезную травму.

Оппоненты лучше адаптированы к данному покрытию, но это не оправдывает результат. Борьба продолжается, ведь впереди ответная игра.

Мы осознавали угрозу их быстрых атак, и теперь приложим все силы, чтобы обеспечить себе путевку в следующий этап на «Сан-Сиро», – отметил Киву.