Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Лига чемпионов
19 февраля 2026, 05:26 |
73
0

Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера

Киву заговорил о проблемах и кадровых потерях

19 февраля 2026, 05:26 |
73
0
Тренер Интера объяснил провал от Буде-Глимта и потерю лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Интера» Кристиан Киву поделился мнением о гостевом проигрыше от «Буде-Глимт» в первом стыковом поединке за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Коллектив приложил максимум усилий, демонстрируя правильный настрой на протяжении всей встречи. Мы были наказаны за просчеты при оборонительных действиях во время контратак соперника.

Игроки старались проявить себя, несмотря на специфическое состояние газона. Это не служит оправданием, однако у меня нет серьезных претензий к своим подопечным.

Сейчас нам необходимо проанализировать ситуацию, так как после этого выезда возник ряд кадровых сложностей. Уже через три дня предстоит матч против «Лечче».

Что касается Лаутаро, полагаю, мы остались без него из–за повреждения. Проблемы со здоровьем есть и у других футболистов. Говоря «потеряли Лаутаро», я имею в виду, что он получил достаточно серьезную травму.

Оппоненты лучше адаптированы к данному покрытию, но это не оправдывает результат. Борьба продолжается, ведь впереди ответная игра.

Мы осознавали угрозу их быстрых атак, и теперь приложим все силы, чтобы обеспечить себе путевку в следующий этап на «Сан-Сиро», – отметил Киву.

По теме:
Олимпиакос – Байер – 0:2. Дубль Шика за три минуты. Видео голов и обзор
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Девушка Винисиуса эмоционально отреагировала на расистский скандал
Кристиан Киву Лига чемпионов Интер Милан Буде-Глимт Лаутаро Мартинес травма
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 22:44 6
Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК
Известный тренер высказался о футболисте, который ударил представителя ТЦК

Владимир Шаран вспомнил сотрудничество с футболистом

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
Футбол | 19 февраля 2026, 05:14 0
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор
Вулверхэмптон – Арсенал – 2:2. Пропущенный на 90+4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 31-го тура АПЛ 2025/26

Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Олимпийские игры | 18.02.2026, 19:07
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 07:27
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 10
Футбол
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
17.02.2026, 09:48 9
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 86
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем