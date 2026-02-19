Тренер Буде: «Результат нас радует, но качество игры было средним»

Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал триумф над «Интером» (3:1) в первом поединке стыкового раунда за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Полагаю, в этой встрече удача была на нашей стороне. Нам удалось реализовать свои моменты, однако сам уровень игры оказался посредственным. Результат нас радует, но качество действий на поле было средним.

Предстоящая ответная встреча – это совершенно новая история. Я считаю, что мы не имеем права просто закрыться в глубокой обороне и рассчитывать лишь на выпады – нам необходимо проявлять активность в атаке.

Нам следует задействовать средний и высокий блоки, демонстрировать надежность в защите и, надеюсь, проводить результативные контратаки. Однако это будет крайне непростое испытание», – подчеркнул Кьетиль Кнутсен.