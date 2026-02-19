Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Англия
19 февраля 2026, 01:40 | Обновлено 19 февраля 2026, 01:41
223
2

Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб

Трент Александер-Арнольд задумывается о возвращении в Ливерпуль

19 февраля 2026, 01:40 | Обновлено 19 февраля 2026, 01:41
223
2 Comments
Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд в период летнего трансферного окна может расстаться с мадридским «Реалом». Поскольку англичанину не удалось полноценно раскрыться в рядах «сливочных», он серьезно задумывается о возвращении в бывший клуб.

Как утверждает источник, Трент стремится снова оказаться в «Ливерпуле» – клубе, где прошло его профессиональное становление.

Напомним, что соглашение с мадридцами было оформлено летом 2025 года, а сумма перехода составила 10 млн евро. Текущий контракт футболиста рассчитан до июня 2031 года. В рамках нынешнего сезона защитник принял участие в 14 поединках «Реала» в различных турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.

Начиная с 2016 года игрок защищал цвета «Ливерпуля», добыв с командой девять титулов, среди которых победы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 70 млн евро.

По теме:
КОЛЛИМОР: «Необходимо запретить футболистам закрывать рот руками»
Вильярреал минимально одолел Леванте в чемпионате Испании
Леванте – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ла Лига трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: The Mirror
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 15:38 83
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК

Фанаты киевского клуба раскритиковали Даниила, а также Алиева с Милевским

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Футбол | 18 февраля 2026, 22:20 9
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
Футбол | 19.02.2026, 01:14
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о назначении главного тренера
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18.02.2026, 09:39
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Бокс | 18.02.2026, 08:41
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yura koshak
Лівер його назад не візьме, хай позвонить Коутіньо і поплаче
Ответить
0
Falko
"З'їсть то він з'їсть. Але хто ж йому дасть?"
Його в Ліверпулі хтось чекає?
Ответить
0
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 69
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем