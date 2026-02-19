Звездный новичок стремится покинуть Реал и вернуться в родной клуб

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд в период летнего трансферного окна может расстаться с мадридским «Реалом». Поскольку англичанину не удалось полноценно раскрыться в рядах «сливочных», он серьезно задумывается о возвращении в бывший клуб.

Как утверждает источник, Трент стремится снова оказаться в «Ливерпуле» – клубе, где прошло его профессиональное становление.

Напомним, что соглашение с мадридцами было оформлено летом 2025 года, а сумма перехода составила 10 млн евро. Текущий контракт футболиста рассчитан до июня 2031 года. В рамках нынешнего сезона защитник принял участие в 14 поединках «Реала» в различных турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.

Начиная с 2016 года игрок защищал цвета «Ливерпуля», добыв с командой девять титулов, среди которых победы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 70 млн евро.