Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 22:52
0

Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ

На «Рухе» места хватает и Карпатам с ЛНЗ

Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ
ФК Рух Львов

Как стало известно Sport.ua, на загородной спортбазе «Рух» после возвращения из зарубежных сборов сейчас дислоцируются три команды УПЛ: Рух, Карпаты и ЛНЗ.

Многие футболисты «Карпат» и ЛНЗ еще в прошлом году здесь постоянно проводили тренировочный процесс. Ведь сразу девять экс-игроков «Руха» сейчас защищают цвета «зелено-белых», чуть меньше их представительство в черкасской команде – шесть футболистов, но не стоит забывать, что весь тренерский штаб ЛНЗ во главе с Виталием Пономаревым ранее работал именно в «Русе». Здесь всем рады и есть надлежащие условия для подготовки.

В начале марта свои тренировочные сборы на «Русе» планируют проводить еще и несколько клубов первой лиги.

инсайд Рух Львов Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
