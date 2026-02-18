Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ

Как стало известно Sport.ua, на загородной спортбазе «Рух» после возвращения из зарубежных сборов сейчас дислоцируются три команды УПЛ: Рух, Карпаты и ЛНЗ.

Многие футболисты «Карпат» и ЛНЗ еще в прошлом году здесь постоянно проводили тренировочный процесс. Ведь сразу девять экс-игроков «Руха» сейчас защищают цвета «зелено-белых», чуть меньше их представительство в черкасской команде – шесть футболистов, но не стоит забывать, что весь тренерский штаб ЛНЗ во главе с Виталием Пономаревым ранее работал именно в «Русе». Здесь всем рады и есть надлежащие условия для подготовки.

В начале марта свои тренировочные сборы на «Русе» планируют проводить еще и несколько клубов первой лиги.