Во Львове проводят последний этап подготовки сразу три команды УПЛ
На «Рухе» места хватает и Карпатам с ЛНЗ
Как стало известно Sport.ua, на загородной спортбазе «Рух» после возвращения из зарубежных сборов сейчас дислоцируются три команды УПЛ: Рух, Карпаты и ЛНЗ.
Многие футболисты «Карпат» и ЛНЗ еще в прошлом году здесь постоянно проводили тренировочный процесс. Ведь сразу девять экс-игроков «Руха» сейчас защищают цвета «зелено-белых», чуть меньше их представительство в черкасской команде – шесть футболистов, но не стоит забывать, что весь тренерский штаб ЛНЗ во главе с Виталием Пономаревым ранее работал именно в «Русе». Здесь всем рады и есть надлежащие условия для подготовки.
В начале марта свои тренировочные сборы на «Русе» планируют проводить еще и несколько клубов первой лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет
Алексей Гончаренко обратился к украинскому футболисту Даниилу Колеснику