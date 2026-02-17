Динамо приятно удивило своих фанатов перед матчем чемпионата против Руха

Следующий домашний матч Украинской Премьер-Лиги и первый официальный в 2026 году киевское «Динамо» проведет в пятницу, 20 февраля.

Соперником «бело-синих» в игре 17-го тура чемпионата станет львовский «Рух». Матч состоится на домашнем стадионе киевского клуба – «Динамо» им. Валерия Лобановского – и начнется в 18:00.

Накануне стартовала продажа билетов, цена на которые была снижена по сравнению с предыдущими матчами. Стоимость составляет от 250 до 1 500 грн.

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. «Бело-синие» имеют разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.