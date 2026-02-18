Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Все решил один гол. Агробизнес и Прикарпатье провели товарищеский матч

«Агробизнес» одержал минимальную победу

ФК Агробизнес

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В среду, 18 февраля, «Агробизнес» и «Прикарпатье» провели товарищеский матч.

В первом тайме команды создали несколько моментов. Но открыть счет никому из соперников не удалось.

После перерыва тренеры обеих команд провели замены, что оживило игру.

Судьбу матча решил один гол. На 77-й минуте игрок «Агробизнеса» Андрей Ризнык принес победу своей команде.

Товарищеский матч. Ивано-Франковск, 18 февраля

«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 0:1

Гол: Ризнык, 77

«Агробизнес» (1 тайм): Хмеловский, Гаврушко, Боровский, Сидоренко, Басовский, Лень, Теплый, Толочко, Сёмка, Ныч, Ризнык

«Агробизнес» (2 тайм): Пидкивка, Гаврушко, Слива, Палюх, Басовский, Лень (Семка, Бескоровайный), Шейко, Шмигельский, Кузьмин, Ныч (Ризнык, Стариков)

учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Андрей Ризнык Прикарпатье Ивано-Франковск Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
