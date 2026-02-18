Украинский форвард остался в запасе на матч плей-офф ЛЧ Карабах – Ньюкасл

25-летний украинский нападающий Алексей Кащук не попал в стартовый состав Карабаха на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против английского Ньюкасла.

Главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов выпустит на острие атаки Камило Дурана. Ньюкасл, который возглавляет Эдди Хау, также сыграет с одним форвардом – в нападении выйдет Энтони Гордон.

Карабах и Ньюкасл начнут поединок 18 феврал в 22:00 по Киеву на стадионе имени Тофика Бахраамова в Баку.

Ответная встреча состоится 24 числа, победитель противостояния во втором раунде плей-офф встретится или с Челси, или с Барселоной.

Стартовые составы на матч Карабах – Ньюкасл