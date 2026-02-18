Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский форвард остался в запасе на матч плей-офф ЛЧ Карабах – Ньюкасл
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 19:20 | Обновлено 18 февраля 2026, 19:21
369
0

Украинский форвард остался в запасе на матч плей-офф ЛЧ Карабах – Ньюкасл

Алексей Кащук начнется первый поединок 1/16 финала в резерве азербайджанской команды

18 февраля 2026, 19:20 | Обновлено 18 февраля 2026, 19:21
369
0
Украинский форвард остался в запасе на матч плей-офф ЛЧ Карабах – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский нападающий Алексей Кащук не попал в стартовый состав Карабаха на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 против английского Ньюкасла.

Главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов выпустит на острие атаки Камило Дурана. Ньюкасл, который возглавляет Эдди Хау, также сыграет с одним форвардом – в нападении выйдет Энтони Гордон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карабах и Ньюкасл начнут поединок 18 феврал в 22:00 по Киеву на стадионе имени Тофика Бахраамова в Баку.

Ответная встреча состоится 24 числа, победитель противостояния во втором раунде плей-офф встретится или с Челси, или с Барселоной.

Стартовые составы на матч Карабах – Ньюкасл

По теме:
ВИДЕО. Покер Гордона. Ньюкасл отгрузил Карабаху 5 голов за тайм матча ЛЧ
Буде-Глимт – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Гурбан Гурбанов Эдди Хау стартовые составы Карабах Агдам Ньюкасл Алексей Кащук Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18 февраля 2026, 07:11 65
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»

Александр поддержал Даниила Колесника

Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Бокс | 18 февраля 2026, 07:40 1
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко

Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет

Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Футбол | 18.02.2026, 08:10
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Теннис | 18.02.2026, 16:10
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Битва мам. Свитолина одолела 13-ю ракетку и вышла в четвертьфинал Дубая
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Футбол | 18.02.2026, 18:04
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 4
Футбол
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 4
Футбол
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
17.02.2026, 16:10 13
Теннис
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
17.02.2026, 09:45
Футбол
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
17.02.2026, 14:56 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем