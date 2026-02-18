Легендарный Анри отреагировал на расистский скандал Винисиуса

Бывший французский нападающий Тьерри Анри отреагировал на расистский скандал аргентинского вингера лиссабонской «Бенфики» Джанлуки Престианни и бразильской звезды мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора:

«Я могу сопереживать тому, через что проходит Винисиус. Со мной такое случалось много раз на поле. Я много раз говорил об этом после матчей. Меня также обвиняли в том, что я ищу оправдания после игр, когда со мной это происходило. Иногда ты чувствуешь себя одиноким.

Мы не знаем, что сказал Престианни, ведь он очень «храбрым» образом прикрыл рот футболкой, чтобы мы не могли увидеть, что именно он сказал, поэтому это уже выглядит подозрительно. Потому что если ты не хочешь, чтобы люди видели или читали то, что ты сказал, – это вызывает вопросы.

А реакция Винисиуса говорит мне, что произошло что-то нехорошее. Мы до сих пор не знаем, что именно было сказано. Винисиус может рассказать свою версию, а Престианни, уверен, не скажет, что именно он сказал. Я видел, как в определенный момент Килиан Мбаппе подошел к нему, а тот ответил: «Я ничего не сказал».

Ну, по крайней мере, что-то он должен был сказать. В такие моменты ты уже не знаешь, что делать. Уже 2026 год, и после матча, где мы должны были бы говорить о его блестящем голе, нам приходится обсуждать то, что арбитр говорит ему не подходить к угловому флажку, потому что это может спровоцировать болельщиков.

Это же угловой флажок — разве он не может выполнить угловой? Он не может подойти туда только потому, что кто-то там что-то себе думает? Вдруг он становится жертвой. Я могу это понять. Уверяю вас, когда такое случается, ты больше не знаешь, как действовать.

Однажды в Испании он пытался уйти с поля, другой раз — пытался ответить ударом, потому что ему уже надоело. Теперь он пошел к арбитру, чтобы рассказать, что произошло. Я был в такой ситуации. И арбитр также сказал мне, что ничего не может с этим сделать».