Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26

Лондонский Арсенал победил во всех 8 матчах сезона 2025/26, состоявшихся в среду, во турнирах.

«Канониры» в этот день недели последовательно победили Порт Вейл, Олимпиакос, Брайтон, Баварию, Брентфорд, Брюгге, Челси и Кайрат.

Продолжить свою победную серию Арсенал попробует уже сегодня, в выездном матче 31 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Победная серия Арсенала в матчах, сыгранных в среду в сезоне 2025/26 во всех турнирах (8)

Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0

Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1

АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0

Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3

Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3

Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2

АПЛ, Вулвергемптон – Арсенал – ?