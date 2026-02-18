Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26
18 февраля 2026, 13:49
Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26

Лондонцы имеют победную серию, состоящую из 8 поединков

Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал победил во всех 8 матчах сезона 2025/26, состоявшихся в среду, во турнирах.

«Канониры» в этот день недели последовательно победили Порт Вейл, Олимпиакос, Брайтон, Баварию, Брентфорд, Брюгге, Челси и Кайрат.

Продолжить свою победную серию Арсенал попробует уже сегодня, в выездном матче 31 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Победная серия Арсенала в матчах, сыгранных в среду в сезоне 2025/26 во всех турнирах (8)

  • Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
  • Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1
  • АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2
  • АПЛ, Вулвергемптон – Арсенал – ?
