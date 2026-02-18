Арсенал победил во всех матчах в среду в сезоне 2025/26
Лондонцы имеют победную серию, состоящую из 8 поединков
Лондонский Арсенал победил во всех 8 матчах сезона 2025/26, состоявшихся в среду, во турнирах.
«Канониры» в этот день недели последовательно победили Порт Вейл, Олимпиакос, Брайтон, Баварию, Брентфорд, Брюгге, Челси и Кайрат.
Продолжить свою победную серию Арсенал попробует уже сегодня, в выездном матче 31 тура АПЛ против Вулверхэмптона.
Победная серия Арсенала в матчах, сыгранных в среду в сезоне 2025/26 во всех турнирах (8)
- Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
- Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1
- АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
- Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
- Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2
- АПЛ, Вулвергемптон – Арсенал – ?
🗓️ Happy hump day, Gooners! Arsenal are 8/8 across all competitions on a Wednesday this season. 💯 Can they keep it up with a win at Wolves? 💪 pic.twitter.com/TMoirN3z4M— Flashscore.com (@Flashscorecom) February 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4
Против 24-летнего нападающего «Колоса» Даниила Колесника открыто криминальное дело