Галатасарай и Ювентус установили противоположные рекорды в Лиге чемпионов
Первый матч 1/16 финала, состоявшийся в Стамбуле, вошел в историю клубных достижений в ЛЧ
Галатасарай в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Ювентуса установил новое клубное достижение, одержав крупнейшую победу в турнире в своей истории.
Победа над «Старой синьорой» со счетом 5:2 превзошел рекорд стамбульцев, который держался с сезона 1999/00, когда турки победили Герту (4:1).
Крупнейшие победы Галатасарая в Лиге чемпионов
- 5:2 – Ювентус, 2025/26
- 4:1 – Герта, 1999/00
- 3:0 – Аякс, 2025/26
- 3:0 – локомотив, 2018/19
- 3:0 – Русенборг, 1998/99
- 3:1 – Буде-Глимт, 2025/26
- 3:1 – Копенгаген, 2013/14
- 3:1 – ЧФР Клуж, 2012/13
- 2:0 – Ювентус, 2003/04
- 2:0 – локомотив, 2002/03
Ювентус, в свою очередь, впервые в своей истории пропустил 5 голов в матче Лиги чемпионов, а также потерпел второе крупнейшее поражение в турнире.
Крупнейшие поражения Ювентуса в Лиге чемпионов
- 0:4 – Челси, 2021/22
- 2:5 – Галатасарай, 26.02.2025
- 1:4 – Реал, 2016/17
- 1:4 – Бавария, 2009/10
- 0:3 – Вильярреал, 2021/22
- 0:3 – Реал, 2017/18
- 0:3 – Барселона, 2017/18
- 0:3 – Манчестер Юнайтед, 2002/03
- 2:4 – Бавария, 2003/04
- 1:3 – ПСВ, 2024/25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» сенсационно одолела «Барселону»
Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4