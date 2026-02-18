Галатасарай и Ювентус установили противоположные рекорды в Лиге чемпионов

Галатасарай в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Ювентуса установил новое клубное достижение, одержав крупнейшую победу в турнире в своей истории.

Победа над «Старой синьорой» со счетом 5:2 превзошел рекорд стамбульцев, который держался с сезона 1999/00, когда турки победили Герту (4:1).

Крупнейшие победы Галатасарая в Лиге чемпионов

5:2 – Ювентус, 2025/26

4:1 – Герта, 1999/00

3:0 – Аякс, 2025/26

3:0 – локомотив, 2018/19

3:0 – Русенборг, 1998/99

3:1 – Буде-Глимт, 2025/26

3:1 – Копенгаген, 2013/14

3:1 – ЧФР Клуж, 2012/13

2:0 – Ювентус, 2003/04

2:0 – локомотив, 2002/03

Ювентус, в свою очередь, впервые в своей истории пропустил 5 голов в матче Лиги чемпионов, а также потерпел второе крупнейшее поражение в турнире.

Крупнейшие поражения Ювентуса в Лиге чемпионов