Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 10:34
Галатасарай и Ювентус установили противоположные рекорды в Лиге чемпионов

Первый матч 1/16 финала, состоявшийся в Стамбуле, вошел в историю клубных достижений в ЛЧ

18 февраля 2026, 10:34
Галатасарай и Ювентус установили противоположные рекорды в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Галатасарай в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против Ювентуса установил новое клубное достижение, одержав крупнейшую победу в турнире в своей истории.

Победа над «Старой синьорой» со счетом 5:2 превзошел рекорд стамбульцев, который держался с сезона 1999/00, когда турки победили Герту (4:1).

Крупнейшие победы Галатасарая в Лиге чемпионов

  • 5:2 – Ювентус, 2025/26
  • 4:1 – Герта, 1999/00
  • 3:0 – Аякс, 2025/26
  • 3:0 – локомотив, 2018/19
  • 3:0 – Русенборг, 1998/99
  • 3:1 – Буде-Глимт, 2025/26
  • 3:1 – Копенгаген, 2013/14
  • 3:1 – ЧФР Клуж, 2012/13
  • 2:0 – Ювентус, 2003/04
  • 2:0 – локомотив, 2002/03

Ювентус, в свою очередь, впервые в своей истории пропустил 5 голов в матче Лиги чемпионов, а также потерпел второе крупнейшее поражение в турнире.

Крупнейшие поражения Ювентуса в Лиге чемпионов

  • 0:4 – Челси, 2021/22
  • 2:5 – Галатасарай, 26.02.2025
  • 1:4 – Реал, 2016/17
  • 1:4 – Бавария, 2009/10
  • 0:3 – Вильярреал, 2021/22
  • 0:3 – Реал, 2017/18
  • 0:3 – Барселона, 2017/18
  • 0:3 – Манчестер Юнайтед, 2002/03
  • 2:4 – Бавария, 2003/04
  • 1:3 – ПСВ, 2024/25
