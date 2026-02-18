Скандал в Лиге чемпионов. Бенфика обвинила футболистов Реала во лжи
Лиссабонский клуб отреагировал на обвинения в расизме от бразильского вингера Винисиуса Жуниора
Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.
Этот поединок был приостановлен на несколько минут после того, как бразильский вингер Винисиус Жуниор обвинил соперника в проявлении расизма. По словам игрока «сливочных», нападающий «орлов» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.
«Бенфика» считает, что соперник врет и опубликовала видео в защиту своего игрока – лиссабонский клуб показал момент, когда два игрока пересекаются, и бразилец бежит к судье, чтобы высказать свое недовольство.
«Орлы» утверждают, что игроки «Реала» не могли слышать слов Джанлуки, учитывая расстояние между соперниками и молниеносную реакцию Винисиуса.
После финального свистка наставник португальского клуба Жозе Моуриньо сделал неоднозначное заявление, сказав, что проблемы возникают на любом стадионе, где играет Винисиус.
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим рассказал, то стало ключевым фактором перехода к «морякам»
Украинец решил остаться в Аяксе