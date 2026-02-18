Скандал в Лиге чемпионов. Бенфика обвинила футболистов Реала во лжи

Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Этот поединок был приостановлен на несколько минут после того, как бразильский вингер Винисиус Жуниор обвинил соперника в проявлении расизма. По словам игрока «сливочных», нападающий «орлов» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

«Бенфика» считает, что соперник врет и опубликовала видео в защиту своего игрока – лиссабонский клуб показал момент, когда два игрока пересекаются, и бразилец бежит к судье, чтобы высказать свое недовольство.

«Орлы» утверждают, что игроки «Реала» не могли слышать слов Джанлуки, учитывая расстояние между соперниками и молниеносную реакцию Винисиуса.

После финального свистка наставник португальского клуба Жозе Моуриньо сделал неоднозначное заявление, сказав, что проблемы возникают на любом стадионе, где играет Винисиус.