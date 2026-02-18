Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 12:44 |
Скандал в Лиге чемпионов. Бенфика обвинила футболистов Реала во лжи

Лиссабонский клуб отреагировал на обвинения в расизме от бразильского вингера Винисиуса Жуниора

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 17 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Этот поединок был приостановлен на несколько минут после того, как бразильский вингер Винисиус Жуниор обвинил соперника в проявлении расизма. По словам игрока «сливочных», нападающий «орлов» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

«Бенфика» считает, что соперник врет и опубликовала видео в защиту своего игрока – лиссабонский клуб показал момент, когда два игрока пересекаются, и бразилец бежит к судье, чтобы высказать свое недовольство.

«Орлы» утверждают, что игроки «Реала» не могли слышать слов Джанлуки, учитывая расстояние между соперниками и молниеносную реакцию Винисиуса.

После финального свистка наставник португальского клуба Жозе Моуриньо сделал неоднозначное заявление, сказав, что проблемы возникают на любом стадионе, где играет Винисиус.

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Винисиус Жуниор Джанлука Престианни
Николай Тытюк Источник: A Bola
Chemp83
Мені не подобається віні по поведінці на полі .але слово mono мавпа було .але все рівно ніхто не відповість ніколи .коли вся Валенсія волала мавпа і журбляла він нього запальнички то Вініподав скаргу у суд Валенсія.Суддя вболівальник Валенсія відмовив у розгляді і підтер дупу 
InterArsenalRealMadrid
Там метра полтора было, не могли слышать?) Позорище а не команда, что сделал тот же Отаменди ради кубка мира?)
