ФОТО. Шахтер возобновил тренировки в Украине, готовясь к матчам УПЛ
Горняки во Львове входят в рабочий ритм и стартовали с фитнес-зала.
Донецкий «Шахтер» ввернулся в Украину и провел первую тренировку дома после сборов в Турции
Подопечные Арды Турана 17 февраля возобновили тренировку на поле местного спорткомплекса.
Горняки во Львове входят в рабочий ритм и стартовали с фитнес-зала.
22 февраля в 15:30 «Шахтер» сыграет домашний матч против львовских Карпат
