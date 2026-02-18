Донецкий «Шахтер» ввернулся в Украину и провел первую тренировку дома после сборов в Турции

Подопечные Арды Турана 17 февраля возобновили тренировку на поле местного спорткомплекса.

Горняки во Львове входят в рабочий ритм и стартовали с фитнес-зала.

22 февраля в 15:30 «Шахтер» сыграет домашний матч против львовских Карпат

ФОТО. Шахтер возобновил тренировки в Украине, готовясь к матчам УПЛ