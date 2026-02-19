Экс-игрок сборной ушел из Динамо из-за лжи агента и остался без клуба

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Евгений Макаренко рассказал о сложном периоде в карьере и конфликте с агентом Андреем Головашем.

«Посыл агента был такой: «Женя, мы найдем для тебя лучшие условия и лучший чемпионат, езжай в Европу». Все эти красивые истории... Я поверил и в итоге полгода оставался без команды – после «Динамо», после Лиги чемпионов. Сейчас понимаю, что нужно было действовать иначе.

Скажу больше – до сих пор у меня с ним продолжается судебное дело. Это агент с хорошим именем – Андрей Головаш, у него были сильные футболисты, но у меня с ним не сложилось», – сказал Макаренко.