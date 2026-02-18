Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча «орлов» против мадридского Реала (0:1) в 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Это только первая половина игры. Мы еще в игре», – написал Трубин в Instagram.

Ответный матч между Бенфикой и Реалом запланирован на среду, 25 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.