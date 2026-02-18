Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов

Анатолий лаконично обратился к фанатам «орлов»

Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча «орлов» против мадридского Реала (0:1) в 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Это только первая половина игры. Мы еще в игре», – написал Трубин в Instagram.

Ответный матч между Бенфикой и Реалом запланирован на среду, 25 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Мбаппе – о расистском конфликте: Я лично был свидетелем этого и все слышал
Проходных соперников нет: Симеоне заинтриговал заявлением перед матчем в ЛЧ
Хаби Алонсо отказался возглавить французский гранд
Комментарии
