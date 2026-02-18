Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший помощник тен Хага рассказал о конфликте экс-тренера МЮ с Роналду
Англия
18 февраля 2026, 05:33 | Обновлено 18 февраля 2026, 05:34
Getty Images/Global Images Ukraine

Стив Макларен, который ранее помогал Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед», поделился подробностями конфликта между нидерландским тренером и нападающим Криштиану Роналду.

Специалисты и футболист вместе трудились в стане «красных дьяволов» в 2022 году.

«Во время тренировочного процесса между ними регулярно возникали трения. Эрик часто повторял: «Мне нужно от тебя только выполнение конкретных задач: первое, второе, третье». В этом весь стиль тен Хага: «Ронни, это твои обязанности».

Я пытался донести до Роналду: «Он ждет от тебя лишь того, чтобы ты начинал прессинг, совершал один–два рывка, возможно, третий, если посчитаешь нужным.

А затем возвращался на позицию в центр при перехвате, чтобы мы могли доставить тебе мяч. Это все требования. Не сможешь этого делать – не попадешь в состав. Не захочешь – тоже останешься вне игры. Тен Хаг не выпустит тебя, я говорю это со всей ответственностью».

Полагаю, многие другие тренеры пошли бы на компромисс. Но Эрик был тверд: правила едины, и Роналду обязан их соблюдать, иначе он не выйдет на поле. Это было своего рода противостояние – не открытая вражда, а жесткая дискуссия.

Тен Хаг не отступил от своих принципов. Думаю, большинство наставников смирились бы с ситуацией и подстроились, но он проявил характер», – рассказал Макларен в рамках подкаста The Good, The Bad & The Football.

Стив Макларен Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
