Бывший помощник тен Хага рассказал о конфликте экс-тренера МЮ с Роналду

Стив Макларен, который ранее помогал Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед», поделился подробностями конфликта между нидерландским тренером и нападающим Криштиану Роналду.

Специалисты и футболист вместе трудились в стане «красных дьяволов» в 2022 году.

«Во время тренировочного процесса между ними регулярно возникали трения. Эрик часто повторял: «Мне нужно от тебя только выполнение конкретных задач: первое, второе, третье». В этом весь стиль тен Хага: «Ронни, это твои обязанности».

Я пытался донести до Роналду: «Он ждет от тебя лишь того, чтобы ты начинал прессинг, совершал один–два рывка, возможно, третий, если посчитаешь нужным.

А затем возвращался на позицию в центр при перехвате, чтобы мы могли доставить тебе мяч. Это все требования. Не сможешь этого делать – не попадешь в состав. Не захочешь – тоже останешься вне игры. Тен Хаг не выпустит тебя, я говорю это со всей ответственностью».

Полагаю, многие другие тренеры пошли бы на компромисс. Но Эрик был тверд: правила едины, и Роналду обязан их соблюдать, иначе он не выйдет на поле. Это было своего рода противостояние – не открытая вражда, а жесткая дискуссия.

Тен Хаг не отступил от своих принципов. Думаю, большинство наставников смирились бы с ситуацией и подстроились, но он проявил характер», – рассказал Макларен в рамках подкаста The Good, The Bad & The Football.