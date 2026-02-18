Бывший помощник тен Хага рассказал о конфликте экс-тренера МЮ с Роналду
Макларен поделился подробностями конфликта
Стив Макларен, который ранее помогал Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед», поделился подробностями конфликта между нидерландским тренером и нападающим Криштиану Роналду.
Специалисты и футболист вместе трудились в стане «красных дьяволов» в 2022 году.
«Во время тренировочного процесса между ними регулярно возникали трения. Эрик часто повторял: «Мне нужно от тебя только выполнение конкретных задач: первое, второе, третье». В этом весь стиль тен Хага: «Ронни, это твои обязанности».
Я пытался донести до Роналду: «Он ждет от тебя лишь того, чтобы ты начинал прессинг, совершал один–два рывка, возможно, третий, если посчитаешь нужным.
А затем возвращался на позицию в центр при перехвате, чтобы мы могли доставить тебе мяч. Это все требования. Не сможешь этого делать – не попадешь в состав. Не захочешь – тоже останешься вне игры. Тен Хаг не выпустит тебя, я говорю это со всей ответственностью».
Полагаю, многие другие тренеры пошли бы на компромисс. Но Эрик был тверд: правила едины, и Роналду обязан их соблюдать, иначе он не выйдет на поле. Это было своего рода противостояние – не открытая вражда, а жесткая дискуссия.
Тен Хаг не отступил от своих принципов. Думаю, большинство наставников смирились бы с ситуацией и подстроились, но он проявил характер», – рассказал Макларен в рамках подкаста The Good, The Bad & The Football.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер не считает себя легендой клуба
США и Канада ожидаемо вышли в финал