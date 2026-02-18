Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван самый быстрый футболист в ЛЧ: Мбаппе сместили с первой строчки
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 05:18 | Обновлено 18 февраля 2026, 05:19
Назван самый быстрый футболист в ЛЧ: Мбаппе сместили с первой строчки

Международный центр спортивных исследований опубликовал список наиболее скоростных футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список наиболее скоростных футболистов на различных позициях среди клубов, продолжающих борьбу в Лиге чемпионов.

В категории центральных защитников лидерство удерживает Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» с показателем 35,8 км/ч. Далее расположились Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» (35,11 км/ч) и представитель «Реала» Эдер Милитао (34,61 км/ч).

Среди фланговых защитников первенство принадлежит Ашрафу Хакими из «ПСЖ» – 36,4 км/ч. Вторую строчку занял его партнер по парижскому клубу Нуну Мендеш (36,12 км/ч), а третью – Нико О’Райли из «Манчестер Сити» (35,91 км/ч).

В средней линии самыми быстрыми признаны Арчи Грэй из «Тоттенхэма» (34,82 км/ч), Феликс Нмеча из дортмундской «Боруссии» (34,55 км/ч) и еще один представитель «шпор» Лукас Бергвалль (33,64 км/ч).

Самые высокие показатели среди вингеров продемонстрировали игроки «Ньюкасла»: Энтони Гордон (37,92 км/ч, что является рекордом во всей подборке) и Энтони Эланга (36,65 км/ч). Замыкает тройку Карлуш Форбш из «Брюгге» (35,93 км/ч).

Среди центрфорвардов максимальную скорость развили Килиан Мбаппе из «Реала» (35,67 км/ч), Лои Опенда из «Ювентуса» (35,16 км/ч) и Юго Экитике из «Ливерпуля» (34,91 км/ч).

Килиан Мбаппе Энтони Гордон Ашраф Хакими Нуну Мендеш Абдукодир Хусанов
Михаил Олексиенко Источник: CIES
Falko
Дивно, Мбаппе максимум на 8-му місці (а то й нижче), а фотка чомусь його, а не Гордона. Що, в усьому інтернеті не знайшлося? 
Ну, ось, наприклад, якщо важко: https://rsport.com.ua/wp-content/uploads/2026/02/entoni-gordon-
z-nyukasla-staye-klyuchovym-transferom-premyer-ligy.webp
