Назван самый быстрый футболист в ЛЧ: Мбаппе сместили с первой строчки
Международный центр спортивных исследований опубликовал список наиболее скоростных футболистов
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список наиболее скоростных футболистов на различных позициях среди клубов, продолжающих борьбу в Лиге чемпионов.
В категории центральных защитников лидерство удерживает Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» с показателем 35,8 км/ч. Далее расположились Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» (35,11 км/ч) и представитель «Реала» Эдер Милитао (34,61 км/ч).
Среди фланговых защитников первенство принадлежит Ашрафу Хакими из «ПСЖ» – 36,4 км/ч. Вторую строчку занял его партнер по парижскому клубу Нуну Мендеш (36,12 км/ч), а третью – Нико О’Райли из «Манчестер Сити» (35,91 км/ч).
В средней линии самыми быстрыми признаны Арчи Грэй из «Тоттенхэма» (34,82 км/ч), Феликс Нмеча из дортмундской «Боруссии» (34,55 км/ч) и еще один представитель «шпор» Лукас Бергвалль (33,64 км/ч).
Самые высокие показатели среди вингеров продемонстрировали игроки «Ньюкасла»: Энтони Гордон (37,92 км/ч, что является рекордом во всей подборке) и Энтони Эланга (36,65 км/ч). Замыкает тройку Карлуш Форбш из «Брюгге» (35,93 км/ч).
Среди центрфорвардов максимальную скорость развили Килиан Мбаппе из «Реала» (35,67 км/ч), Лои Опенда из «Ювентуса» (35,16 км/ч) и Юго Экитике из «Ливерпуля» (34,91 км/ч).
