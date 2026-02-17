Винисиус признался, кого из звезд Реала призывал перейти в Мадрид
Бразилец вспомнил, как убеждал Мбаппе и Беллингема перейти в королевский клуб
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился воспоминаниями о том, как убеждал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема присоединиться к королевскому клубу.
«Каждое лето я отправлял ему сообщения с вопросом: «Когда же ты перейдешь к нам?» Я фактически взял на себя роль агента. Похожим образом я общался и с Беллингемом. Мое желание – выступать бок о бок с сильнейшими игроками, ведь это значительно повышает наши шансы на успех».
О приятельских отношениях с Мбаппе, Камавинга и Менди
«Вместе мы проводим даже больше времени, чем в кругу своих родных. Поэтому для нас крайне важно поддерживать теплые и дружеские отношения», – отметил Винисиус в беседе со стримером Ибаем Льяносом.
