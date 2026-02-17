Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 февраля 2026, 02:26 |
0

Винисиус признался, кого из звезд Реала призывал перейти в Мадрид

Бразилец вспомнил, как убеждал Мбаппе и Беллингема перейти в королевский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился воспоминаниями о том, как убеждал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема присоединиться к королевскому клубу.

«Каждое лето я отправлял ему сообщения с вопросом: «Когда же ты перейдешь к нам?» Я фактически взял на себя роль агента. Похожим образом я общался и с Беллингемом. Мое желание – выступать бок о бок с сильнейшими игроками, ведь это значительно повышает наши шансы на успех».

О приятельских отношениях с Мбаппе, Камавинга и Менди

«Вместе мы проводим даже больше времени, чем в кругу своих родных. Поэтому для нас крайне важно поддерживать теплые и дружеские отношения», – отметил Винисиус в беседе со стримером Ибаем Льяносом.

По теме:
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала
Чем добили Барсу? Флик раскрыл истинную причину поражения от Жироны
Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига Эдуардо Камавинга Ферлан Менди
Михаил Олексиенко Источник: AS
