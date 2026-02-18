Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 00:21 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:22
Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ

Больше голкипера Бенфики пропускали только Пятов и Шовковский

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал третьим украинским вратарем в истории Лиги чемпионов, пропустившим 70+ голов.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ «орлы» дома уступили мадридскому Реалу со счетом 0:1.

Гол, забитый Винисиусом, стал 70-м пропущенным для Трубина в турнире.

Больше его среди украинцев в ЛЧ пропускали только Андрей Пятов (120) и Александр Шовковский (113).

Вспомним топ-10 украинских вратарей с самым большим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов.

Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов

  • 120 – Андрей Пятов (120 – Шахтер)
  • 113 – Александр Шовковский (113 – Динамо)
  • 70 – Анатолий Трубин (43 – Бенфика, 27 – Шахтер)
  • 28 – Дмитрий Ризнык (28 – Шахтер)
  • 20 – Георгий Бущан (20 – Динамо)
  • 19 – Андрей Лунин (19 – Реал)
  • 19 – Максим Левицкий (19 – спартак)
  • 16 – Андрей Дикань (16 – спартак)
  • 15 – Александр Рыбка (8 – Шахтер, 7 – Динамо)
  • 15 – Юрий Вирт (15 – Шахтер)
По теме:
День Лиги чемпионов, сетка плей-офф. Трубин пропустил от Вини Жуниора
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Боруссия Д и Аталанта определили победителя первого матча 1/16 финала ЛЧ
