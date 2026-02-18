Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ
Больше голкипера Бенфики пропускали только Пятов и Шовковский
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал третьим украинским вратарем в истории Лиги чемпионов, пропустившим 70+ голов.
В первом матче 1/16 финала ЛЧ «орлы» дома уступили мадридскому Реалу со счетом 0:1.
Гол, забитый Винисиусом, стал 70-м пропущенным для Трубина в турнире.
Больше его среди украинцев в ЛЧ пропускали только Андрей Пятов (120) и Александр Шовковский (113).
Вспомним топ-10 украинских вратарей с самым большим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов.
Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов
- 120 – Андрей Пятов (120 – Шахтер)
- 113 – Александр Шовковский (113 – Динамо)
- 70 – Анатолий Трубин (43 – Бенфика, 27 – Шахтер)
- 28 – Дмитрий Ризнык (28 – Шахтер)
- 20 – Георгий Бущан (20 – Динамо)
- 19 – Андрей Лунин (19 – Реал)
- 19 – Максим Левицкий (19 – спартак)
- 16 – Андрей Дикань (16 – спартак)
- 15 – Александр Рыбка (8 – Шахтер, 7 – Динамо)
- 15 – Юрий Вирт (15 – Шахтер)
