Трубин стал третьим украинским вратарем с 70+ пропущенными голами в ЛЧ

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал третьим украинским вратарем в истории Лиги чемпионов, пропустившим 70+ голов.

В первом матче 1/16 финала ЛЧ «орлы» дома уступили мадридскому Реалу со счетом 0:1.

Гол, забитый Винисиусом, стал 70-м пропущенным для Трубина в турнире.

Больше его среди украинцев в ЛЧ пропускали только Андрей Пятов (120) и Александр Шовковский (113).

Вспомним топ-10 украинских вратарей с самым большим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов.

Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством пропущенных мячей в Лиге чемпионов