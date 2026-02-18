Англия18 февраля 2026, 13:28 |
Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии
Теперь в активе представителей Украины 3 забитых мяча в третьем по силе английском дивизионе
18 февраля 2026, 13:28 |
21-летний полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев стал вторым украинцем в истории Первой лиги Англии, отличившимся забитым мячом.
Произошло это в матче 33-го тура, в котором Линкольн дома разбил Нортхэмптон со счетом 4:0.
Украинец появился на поле на 71-й минуте, а уже на 72-й отличился голом.
Напомним, что ранее в этом сезоне два гола за Эксетер Сити забил Тимур Тутеров.
Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)
- 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
