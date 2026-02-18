Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии

21-летний полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев стал вторым украинцем в истории Первой лиги Англии, отличившимся забитым мячом.

Произошло это в матче 33-го тура, в котором Линкольн дома разбил Нортхэмптон со счетом 4:0.

Украинец появился на поле на 71-й минуте, а уже на 72-й отличился голом.

Напомним, что ранее в этом сезоне два гола за Эксетер Сити забил Тимур Тутеров.

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)