Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии
Англия
18 февраля 2026, 13:28
Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии

Теперь в активе представителей Украины 3 забитых мяча в третьем по силе английском дивизионе

Варфоломеев стал вторым украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний полузащитник Линкольн Сити Иван Варфоломеев стал вторым украинцем в истории Первой лиги Англии, отличившимся забитым мячом.

Произошло это в матче 33-го тура, в котором Линкольн дома разбил Нортхэмптон со счетом 4:0.

Украинец появился на поле на 71-й минуте, а уже на 72-й отличился голом.

Напомним, что ранее в этом сезоне два гола за Эксетер Сити забил Тимур Тутеров.

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)
  • 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
чемпионат Англии по футболу Иван Варфоломеев Линкольн Сити Тимур Тутеров Эксетер Сити
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
