С голом Варфоломеева. Линкольн Сити разгромил Нортхэмптон
Полузащитник «Линкольн Сити» Иван Варфоломеев помог своей команде одержать победу
В матче 33-го тура Первой лиги Англии «Линкольн Сити» на своем поле принимал «Нортхэмптон» Хозяева одержали победу со счетом 4:0.
Автором одного из голов в составе «Линкольн Сити» стал Иван Варфоломеев. 21-летний украинский полузащитник отличился на 72-й минуте.
В турнирной таблице «Линкольн Сити» идет на втором месте. От лидера, которым является «Кардифф», команда Варфоломеева отстает на четыре очка.
Первая лига Англии. 17 февраля
«Линкольн Сити» – «Нортхэмптон» – 4:0
Голы: Ван, 11, Мойлан, 51, Варфоломеев, 72, Стрит, 75
Видео голов и обзор матча
