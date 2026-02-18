Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С голом Варфоломеева. Линкольн Сити разгромил Нортхэмптон
Англия
18 февраля 2026, 13:17 | Обновлено 18 февраля 2026, 13:18
С голом Варфоломеева. Линкольн Сити разгромил Нортхэмптон

Полузащитник «Линкольн Сити» Иван Варфоломеев помог своей команде одержать победу

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Первой лиги Англии «Линкольн Сити» на своем поле принимал «Нортхэмптон» Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Автором одного из голов в составе «Линкольн Сити» стал Иван Варфоломеев. 21-летний украинский полузащитник отличился на 72-й минуте.

В турнирной таблице «Линкольн Сити» идет на втором месте. От лидера, которым является «Кардифф», команда Варфоломеева отстает на четыре очка.

Первая лига Англии. 17 февраля

«Линкольн Сити» – «Нортхэмптон» – 4:0

Голы: Ван, 11, Мойлан, 51, Варфоломеев, 72, Стрит, 75

Видео голов и обзор матча

чемпионат Англии по футболу Линкольн Сити Нортхэмптон Иван Варфоломеев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
