Футболист, избивший военного ТЦК, имеет за плечами еще одну громкую драку
Колесник когда-то избивал россиян в отеле в Турции
Украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник снова оказался в центре скандала.
Игрок опубликовал видео, на котором наносит удар сотруднику ТЦК во время словесного конфликта. Впоследствии запись была удалена, однако инцидент уже получил огласку в сети. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Это не первая громкая история с участием футболиста. В 2023 году, выступая за «Минай», Колесник стал участником драки в Турции с представителями российского «Шинника». Тогда конфликт возник из-за поведения россиян в отеле.
