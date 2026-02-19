Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист, избивший военного ТЦК, имеет за плечами еще одну громкую драку
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 08:44
Футболист, избивший военного ТЦК, имеет за плечами еще одну громкую драку

Колесник когда-то избивал россиян в отеле в Турции

Футболист, избивший военного ТЦК, имеет за плечами еще одну громкую драку
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Колесник

Украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник снова оказался в центре скандала.

Игрок опубликовал видео, на котором наносит удар сотруднику ТЦК во время словесного конфликта. Впоследствии запись была удалена, однако инцидент уже получил огласку в сети. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Это не первая громкая история с участием футболиста. В 2023 году, выступая за «Минай», Колесник стал участником драки в Турции с представителями российского «Шинника». Тогда конфликт возник из-за поведения россиян в отеле.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
