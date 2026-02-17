Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:05
Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако

17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Монако принимает ПСЖ на домашней арене Луи II.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч ЛЧ

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч ЛЧ между Монако и ПСЖ

ВИДЕО. ПСЖ отыгрался с 0:2 в первом тайме игры Лиги чемпионов против Монако
Галатасарай – Ювентус – 5:2. Горячое шоу в Стамбуле. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Луис Энрике Монако ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Монако - ПСЖ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
