Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако

17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Монако принимает ПСЖ на домашней арене Луи II.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч ЛЧ

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч ЛЧ между Монако и ПСЖ