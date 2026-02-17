Лига чемпионов17 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:05
Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако
17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
17 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 23:05
17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Монако принимает ПСЖ на домашней арене Луи II.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резерве ПСЖ на матч ЛЧ
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч ЛЧ между Монако и ПСЖ
