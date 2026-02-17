Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 22:23
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро

Габриэль Мек все-таки может оказаться в Украине

ФК Греміо. Габріель Мек

«Шахтер» продолжает интересоваться услугами 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.

Недавно «горняки» возобновили интерес к футболисту, по которому до этого не смогли договориться с «трехцветными», и готовятся сделать новое трансферное предложение.

Руководство «Гремио» готово продать Мека и считает, что летом наступит подходящее время для сделки. Бразильский клуб уже отклонил предложение от «Шахтера» по хавбеку на 16 миллионов евро, рассчитывая получить минимум 19,2 миллионов евро.

Даже если «Гремио» и «Шахтер» договорятся по Меку сейчас, трансфер игрока в Украину все равно не состоится раньше лета, когда футболисту исполнится 18 лет. По этой причине бразильский клуб не спешит принимать решение, а также рассчитывает, что интерес к Габриэлю со стороны других европейских клубов может позволить «Гремио» заработать еще больше на сделке.

Габриэль Мек провел всего 6 матчей за взрослую команду «Гремио», в которых отличился 1 ассистом.

Габриэль Мек Гремио Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
