Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца

Как стало известно Sport.ua, в распоряжении «Карпат» на испанском сборе на просмотре были два полузащитника: бразилец Эрики из армянского «Вана» и Максим Кучерявый, ранее выступавший за шотландский «Сент-Джонстон» и сборные Украины разных возрастов. Они приняли участие в последнем спарринге «зелено-белых» с китайским клубом «Тяньцзинь».

По имеющейся информации, Кучерявый, в отличие от латиноамериканца, не произвел впечатления на тренерский штаб львовян, и от его услуг решили отказаться.

17 февраля футболисты «Карпат» начали подготовку к календарному поединку 17-го тура УПЛ с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» планируют объявить о трансфере бразильца.