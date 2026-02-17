Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 22:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 22:20
1380
0

Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца

Экс-игрок «Сент-Джонстона» не произвел впечатления

17 февраля 2026, 22:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 22:20
1380
0
Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Кучерявый

Как стало известно Sport.ua, в распоряжении «Карпат» на испанском сборе на просмотре были два полузащитника: бразилец Эрики из армянского «Вана» и Максим Кучерявый, ранее выступавший за шотландский «Сент-Джонстон» и сборные Украины разных возрастов. Они приняли участие в последнем спарринге «зелено-белых» с китайским клубом «Тяньцзинь».

По имеющейся информации, Кучерявый, в отличие от латиноамериканца, не произвел впечатления на тренерский штаб львовян, и от его услуг решили отказаться.

17 февраля футболисты «Карпат» начали подготовку к календарному поединку 17-го тура УПЛ с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» планируют объявить о трансфере бразильца.

По теме:
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Матеус Шавьер готов перейти в Шахтер. Он хочет играть в Европе
Максим Кучерявый Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17 февраля 2026, 09:16 4
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»

«Жирона» сенсационно одолела «Барселону»

Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Футбол | 17 февраля 2026, 22:10 0
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?
Старт матча Лиги чемпионов Боруссия Д – Аталанта отложен. Что случилось?

Немецкая и итальянская команды начнут игру на 15 минут позже из-за пробок в Дортмунде

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17.02.2026, 16:10
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17.02.2026, 09:26
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 3
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 1
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем