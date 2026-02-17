Не подошел. Новый тренер Карпат отказался от услуг украинца
Экс-игрок «Сент-Джонстона» не произвел впечатления
Как стало известно Sport.ua, в распоряжении «Карпат» на испанском сборе на просмотре были два полузащитника: бразилец Эрики из армянского «Вана» и Максим Кучерявый, ранее выступавший за шотландский «Сент-Джонстон» и сборные Украины разных возрастов. Они приняли участие в последнем спарринге «зелено-белых» с китайским клубом «Тяньцзинь».
По имеющейся информации, Кучерявый, в отличие от латиноамериканца, не произвел впечатления на тренерский штаб львовян, и от его услуг решили отказаться.
17 февраля футболисты «Карпат» начали подготовку к календарному поединку 17-го тура УПЛ с «Шахтером».
Ранее мы сообщали, что «Карпаты» планируют объявить о трансфере бразильца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» сенсационно одолела «Барселону»
Немецкая и итальянская команды начнут игру на 15 минут позже из-за пробок в Дортмунде