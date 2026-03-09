Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 04:32
Игорь КОСТЮК: «Я слежу за этими игроками и могу пригласить их в Динамо»

Тренер – об игроках, находящихся в аренде

Игорь КОСТЮК: «Я слежу за этими игроками и могу пригласить их в Динамо»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Киев Игорь Костюк заявил, что внимательно следит за выступлениями игроков, находящихся в аренде.

– Следите ли вы сейчас за игроками «Динамо», которые находятся в аренде? И есть ли игроки, которым бы вы хотели дать шанс, когда они вернутся обратно в Киев?

– Конечно, следим. И я считаю, что сейчас у нас в коллективе собраны игроки именно те, которые сильнейшие сегодня, и достойная конкуренция есть. Это дает нам преимущество в том, что каждый игрок понимает, что для места в составе нужно работать на максимум.

Те игроки, которые в аренде, это наши игроки, мы за ними следим, и если они будут себя проявлять, показывать уровень и будет конкурентоспособность, то конечно, что мы будем возвращаться к ним, приглашать работать с нами.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
