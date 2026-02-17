Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 21:46 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:54
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Реал

17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала главного еврокубка

Коллаж Sport.ua

17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Португальская Бенфика принимает испанский Реал Мадрид на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа рассчитывают на победу своих команд.

У орлов в основном составе выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, а хавбек Георгий Судаков заявлен в резерве.

У Реала украинский вратарь Андрей Лунин начнет игру в запасе, а ворота галактикос будет защищать Тибо Куртуа.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

Бенфика – Реал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.11 для Бенфики и 2.20 для Реала.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Бенфика Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
