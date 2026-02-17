Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Реал
17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала главного еврокубка
17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Португальская Бенфика принимает испанский Реал Мадрид на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа рассчитывают на победу своих команд.
У орлов в основном составе выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, а хавбек Георгий Судаков заявлен в резерве.
У Реала украинский вратарь Андрей Лунин начнет игру в запасе, а ворота галактикос будет защищать Тибо Куртуа.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Реал
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.11 для Бенфики и 2.20 для Реала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
США и Канада ожидаемо вышли в финал
Даниил Колесник попал в скандал