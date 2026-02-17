Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли Трубин, Судаков, Лунин? Стартовые составы на игру Бенфика – Реал
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 20:53 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:02
785
1

Сыграют ли Трубин, Судаков, Лунин? Стартовые составы на игру Бенфика – Реал

Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа сделали выбор 11 игроков основы на матч ЛЧ

Сыграют ли Трубин, Судаков, Лунин? Стартовые составы на игру Бенфика – Реал
Коллаж Sport.ua. Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа

17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Португальская Бенфика принимает испанский Реал Мадрид на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа сделали выбор 11 игроков основы на матч ЛЧ.

У орлов в основном составе выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, а хавбек Георгий Судаков заявлен в резерве.

У Реала украинский вратарь Андрей Лунин начнет игру в запасе, а ворота галактикос будет защищать Тибо Куртуа.

В 8-м туре украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, забив гол в ворота галактикос на 90+4 минуте (4:2), принес португальской команде путевку в плей-офф. И жребий свел эти же команды снова в 1/16 финала.

Стартовые составы на матч 1/16 финала Лиги чемпионов Бенфика – Реал

По теме:
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Бенфика – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал стартовые составы Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа Тибо Куртуа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Rom Mar
Чекаємо на автобус від Моуріньйо 😁
Ответить
0
