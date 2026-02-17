Сыграют ли Трубин, Судаков, Лунин? Стартовые составы на игру Бенфика – Реал

17 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Португальская Бенфика принимает испанский Реал Мадрид на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Наставники команд Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа сделали выбор 11 игроков основы на матч ЛЧ.

У орлов в основном составе выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, а хавбек Георгий Судаков заявлен в резерве.

У Реала украинский вратарь Андрей Лунин начнет игру в запасе, а ворота галактикос будет защищать Тибо Куртуа.

В 8-м туре украинский голкипер орлов Анатолий Трубин, забив гол в ворота галактикос на 90+4 минуте (4:2), принес португальской команде путевку в плей-офф. И жребий свел эти же команды снова в 1/16 финала.

Стартовые составы на матч 1/16 финала Лиги чемпионов Бенфика – Реал