  4. Появились новые подробности избиения украинским игроком работника ТЦК и СП
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 20:04
Появились новые подробности избиения украинским игроком работника ТЦК и СП

У Колесника также был конфликт с полицейским

Даниил Колесник

Нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник оказался в центре скандала после того, как в соцсетях выложил видео, где бьет военнослужащего ТЦК по лицу. Позже пост был удален, однако инцидент уже приобрел широкий резонанс.

На новом видео, которое появилось в сети, Колесник объясняет, что защищал мужчину с тремя детьми. Во время конфликта футболист обозвал полицейского «мусором» за то, что тот не вмешался.

Съемку, вероятно, вела женщина, которая поддерживала Даниила и нецензурно ругалась на военнослужащих.

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка полиция
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
MaximusOne
Мєнти разом з режимом, це пси системи, що тут дивуватися. 
Ответить
+1
zelc006
Ну і, хто ще буде щось кидати на героя нашого часу?
Ответить
0
tab
А де українська мова?
Ответить
0
