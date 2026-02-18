Появились новые подробности избиения украинским игроком работника ТЦК и СП

Нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник оказался в центре скандала после того, как в соцсетях выложил видео, где бьет военнослужащего ТЦК по лицу. Позже пост был удален, однако инцидент уже приобрел широкий резонанс.

На новом видео, которое появилось в сети, Колесник объясняет, что защищал мужчину с тремя детьми. Во время конфликта футболист обозвал полицейского «мусором» за то, что тот не вмешался.

Съемку, вероятно, вела женщина, которая поддерживала Даниила и нецензурно ругалась на военнослужащих.