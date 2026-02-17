Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал

Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что скучает по ветерану Луке Модричу, который минувшем летом покинул мадридскую команду и перебрался в Милан.

«Нет сейчас никого уровня Модрича. Он тепер играет за Милан, но раньше долгое время был в Реале. Он лучший в мире. Это безумие, что он делает».

«Мне его не хватает, потому что он всегда учил чему-то новому. Главное – он ненавидел проигрывать, даже на тренировках», – сказал Винисиус.

40-летний Модрич в нынешнем сезоне провел за итальянскую команду 36 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан рассмотрит возможность продления контракта Модрича, который летом может стать свободным агентом.