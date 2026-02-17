Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорошая мина при плохой игре. Стало известно, как погиб футболист-предатель
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 17 февраля 2026, 16:47
432
0

Хорошая мина при плохой игре. Стало известно, как погиб футболист-предатель

Сергей Петров подорвался на мине и отправился на концерт Кобзона

17 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 17 февраля 2026, 16:47
432
0
Хорошая мина при плохой игре. Стало известно, как погиб футболист-предатель
ФК Волынь Луцк. Сергей Петров

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, как погиб игрок-предатель Сергей Петров, бывший форвард сборной Украины U-21 и ряда украинских клубов:

«Его ликвидировали в конце января, а не так, как пишут источники. Это было раньше, но только сейчас информация дошла.

Он подорвался на мине, и тело до сих пор не нашли. Это тот случай, когда можно сказать: хорошая мина при плохой игре».

28-летний нападающий Сергей Петров родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском. Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины.

Летом 2025 года Петров попал в ряды армии оккупанта, после чего был ликвидирован ВСУ в начале 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Как премия за золото. Гераскевич получил 10 миллионов
Сергей Петров смерть Волынь Луцк Крым сборная Украины по футболу U-21 Вооруженные силы Украины Владимир Зверов смена гражданства российско-украинская война потери в войне
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла во 2-й круг Дубая
Теннис | 17 февраля 2026, 16:10 8
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла во 2-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла во 2-й круг Дубая

Паула снялась после первой партии, которую Элина забрала со счетом 6:4

Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17 февраля 2026, 14:55 0
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву

Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17.02.2026, 08:50
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17.02.2026, 09:26
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17.02.2026, 09:16
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 12
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
15.02.2026, 17:56 11
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем