Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, как погиб игрок-предатель Сергей Петров, бывший форвард сборной Украины U-21 и ряда украинских клубов:

«Его ликвидировали в конце января, а не так, как пишут источники. Это было раньше, но только сейчас информация дошла.

Он подорвался на мине, и тело до сих пор не нашли. Это тот случай, когда можно сказать: хорошая мина при плохой игре».

28-летний нападающий Сергей Петров родился в Евпатории, а начинал карьеру во Владимире-Волынском. Играл за команды Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провел 1 матч за молодежную сборную Украины.

Летом 2025 года Петров попал в ряды армии оккупанта, после чего был ликвидирован ВСУ в начале 2026 года.