Трубин как бомбардир. Украинцы, которые забивали Реалу в Лиге чемпионов

Украинские футболисты 9 раз забивали голы в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов.

Рекордсменом является Андрей Шевченко, в активе которого 4 забитых мяча: 3 – за Динамо, 1 – за Милан.

Александр Зубков дважды отмечался забитыми мячами в ворота Реала, играя за донецкий «Шахтер».

По одному разу забивали мадридцам Сергей Ребров, Артем Милевский и Анатолий Трубин.

Сегодня состоится первый 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором Бенфика будет принимать Реал.

Сможет ли Георгий Судаков забить юбилейный гол украинцев в ворота королевского клуба в ЛЧ?

Голы украинских футболистов в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов