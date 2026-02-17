Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 10:27 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:28
Трубин как бомбардир. Украинцы, которые забивали Реалу в Лиге чемпионов

Только 5 украинских футболистов имеют в своем активе голы в матчах против мадридцев в ЛЧ

Трубин как бомбардир. Украинцы, которые забивали Реалу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинские футболисты 9 раз забивали голы в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов.

Рекордсменом является Андрей Шевченко, в активе которого 4 забитых мяча: 3 – за Динамо, 1 – за Милан.

Александр Зубков дважды отмечался забитыми мячами в ворота Реала, играя за донецкий «Шахтер».

По одному разу забивали мадридцам Сергей Ребров, Артем Милевский и Анатолий Трубин.

Сегодня состоится первый 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором Бенфика будет принимать Реал.

Сможет ли Георгий Судаков забить юбилейный гол украинцев в ворота королевского клуба в ЛЧ?

Голы украинских футболистов в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов

  • 4 – Андрей Шевченко (3 – Динамо, 1 – Милан)
  • 2 – Александр Зубков (2 – Шахтер)
  • 1 – Сергей Ребров (1 – Динамо)
  • 1 – Артём Милевский (1 – Динамо)
  • 1 – Анатолий Трубин (1 – Бенфика)
Бенфика Реал Мадрид статистика Анатолий Трубин Бенфика - Реал Артем Милевский Андрей Шевченко Сергей Ребров Александр Зубков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
