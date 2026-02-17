Трубин как бомбардир. Украинцы, которые забивали Реалу в Лиге чемпионов
Только 5 украинских футболистов имеют в своем активе голы в матчах против мадридцев в ЛЧ
Украинские футболисты 9 раз забивали голы в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов.
Рекордсменом является Андрей Шевченко, в активе которого 4 забитых мяча: 3 – за Динамо, 1 – за Милан.
Александр Зубков дважды отмечался забитыми мячами в ворота Реала, играя за донецкий «Шахтер».
По одному разу забивали мадридцам Сергей Ребров, Артем Милевский и Анатолий Трубин.
Сегодня состоится первый 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором Бенфика будет принимать Реал.
Сможет ли Георгий Судаков забить юбилейный гол украинцев в ворота королевского клуба в ЛЧ?
Голы украинских футболистов в ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов
- 4 – Андрей Шевченко (3 – Динамо, 1 – Милан)
- 2 – Александр Зубков (2 – Шахтер)
- 1 – Сергей Ребров (1 – Динамо)
- 1 – Артём Милевский (1 – Динамо)
- 1 – Анатолий Трубин (1 – Бенфика)
