  Динамо выступило с заявлением о защитнике сборной Украины
18 февраля 2026, 00:02
Динамо выступило с заявлением о защитнике сборной Украины

Денису Попову исполнилось 27 лет

ФК Динамо. Денис Попов

27-летие отпраздновал защитник «Динамо» Денис Попов.

Попов начинал футбольную карьеру в РВУФК, затем учился в академии «Динамо» и прошел все юношеские команды клуба. Дебют в первой команде состоялся в апреле 2019 года.

В том же году Попов стал чемпионом мира U20 в составе молодежной сборной Украины. Сейчас он провел за киевлян более 150 матчей и забил 12 голов. В январе этого года защитник продлил контракт с клубом еще на пять лет.

По случаю этого события киевский клуб выступил с официальным обращением к защитнику:

– В этот праздничный день желаем динамовцу крепкого здоровья, счастья, согласия, благополучия и осуществления мечтаний. А прежде всего – скорейшего завершения войны и возвращения к привычной, мирной и безопасной жизни в независимой Украине без взрывов и воздушных тревог.

Денис Попов день рождения Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
MaximusOne
Він мені Шапаренка нагадує, в тому плані що на початках відіграв добре пару матчів, і потім через це вважався дуже перспективним, але...
Ответить
0
icebeer
Полено сцук
Ответить
-1
