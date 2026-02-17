Лечче одолел Кальяри и продолжает борьбу за выживание в Серии А
Подопечные Эусебио Ди Франческо победили соперника, забив два гола во втором тайме
В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Кальяри» и «Лечче». Гости одолели соперника со счетом 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме – счет открыл израильский полузащитник Омри Гендельман, а вскоре преимущество своей команды удвоил албанец Юльбер Рамадани.
Благодаря этой победе «Лечче» набрал 24 балла и сумел немного улучшить свои позиции в борьбе за выживание, занимая 17-е место в турнирной таблице. «Кальяри» разместился на 13-й строчке.
Итальянская Серия А, 25-й тур. 17 февраля
Кальяри – Лечче – 0:2
Голы: Гендельман, 65, Рамадани, 76
