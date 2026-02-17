Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лечче одолел Кальяри и продолжает борьбу за выживание в Серии А
Чемпионат Италии
Кальяри
16.02.2026 21:45 – FT 0 : 2
Лечче
Италия
Лечче одолел Кальяри и продолжает борьбу за выживание в Серии А

Подопечные Эусебио Ди Франческо победили соперника, забив два гола во втором тайме

Лечче одолел Кальяри и продолжает борьбу за выживание в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Кальяри» и «Лечче». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме – счет открыл израильский полузащитник Омри Гендельман, а вскоре преимущество своей команды удвоил албанец Юльбер Рамадани.

Благодаря этой победе «Лечче» набрал 24 балла и сумел немного улучшить свои позиции в борьбе за выживание, занимая 17-е место в турнирной таблице. «Кальяри» разместился на 13-й строчке.

Итальянская Серия А, 25-й тур. 17 февраля

Кальяри Лечче 0:2

Голы: Гендельман, 65, Рамадани, 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Юльбер Рамадани (Лечче), асcист Лассана Кулибали.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Гандельман (Лечче), асcист Рикардо Соттиль.
чемпионат Италии по футболу Серия A Кальяри Лечче Эусебио Ди Франческо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
