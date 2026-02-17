Испания17 февраля 2026, 06:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 06:18
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
Ламин Ямаль установил уникальное достижение
Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль установил уникальное достижение, первым среди игроков топ-5 европейских лиг в текущем сезоне преодолев отметку в 100 успешных обводок.
Для достижения этого результата 18-летнему таланту потребовалось совершить 199 попыток дриблинга. Показатель испанца на 26 единиц превышает результат Яна Диоманде, который удерживает вторую строчку в данном рейтинге.
Представитель атаки «Лейпцига» записал на свой счет 74 удачных маневра, совершив в общей сложности 138 попыток обыгрыша.
