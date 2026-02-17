Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 17 февраля 2026, 06:02
Канониры нацелились на Хулиана Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» предпринимал попытки подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса летом 2025 года.

По сведениям El Desmarque, в период проведения клубного чемпионата мира «канониры» предлагали за аргентинского форварда 100 млн евро гарантированной выплаты и еще 20 млн в качестве бонусов. Однако мадридская сторона ответила на этот запрос отказом.

Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, достигает 490 млн евро. Его текущий оклад составляет 6 млн евро ежегодно после налоговых вычетов, при этом с сезона-2026/27 заработок Альвареса в «Атлетико» может существенно возрасти в случае пролонгации соглашения.

Во время недавнего зимнего окна «ПСЖ» повторно запрашивал информацию по трансферу аргентинца. «Арсенал» также продолжает следить за игроком, но на данный момент Хулиан не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, где он ранее защищал цвета «Манчестер Сити».

По теме:
Голкипер Барселоны раскритиковал команду после поражения от Жироны
Лидер ПСЖ тренировался с дискомфортом – его участие в матче ЛЧ под вопросом
Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ПСЖ Манчестер Сити трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко
