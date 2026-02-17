Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда
Канониры нацелились на Хулиана Альвареса
Лондонский «Арсенал» предпринимал попытки подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса летом 2025 года.
По сведениям El Desmarque, в период проведения клубного чемпионата мира «канониры» предлагали за аргентинского форварда 100 млн евро гарантированной выплаты и еще 20 млн в качестве бонусов. Однако мадридская сторона ответила на этот запрос отказом.
Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, достигает 490 млн евро. Его текущий оклад составляет 6 млн евро ежегодно после налоговых вычетов, при этом с сезона-2026/27 заработок Альвареса в «Атлетико» может существенно возрасти в случае пролонгации соглашения.
Во время недавнего зимнего окна «ПСЖ» повторно запрашивал информацию по трансферу аргентинца. «Арсенал» также продолжает следить за игроком, но на данный момент Хулиан не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, где он ранее защищал цвета «Манчестер Сити».
