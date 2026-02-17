Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть
Италия
17 февраля 2026, 04:56 | Обновлено 17 февраля 2026, 04:57
311
0

Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть

Легендарный итальянец признался, что хотел бы выступать под руководством Гвардиолы

17 февраля 2026, 04:56 | Обновлено 17 февраля 2026, 04:57
311
0
Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный итальянский экс-футболист Роберто Баджо признался, что хотел бы выступать под началом Хосепа Гвардиолы.

55-летний испанский специалист, который на данный момент тренирует «Манчестер Сити», ранее добивался успехов с «Баварией» и «Барселоной».

«Я восхищаюсь Пепом Гвардиолой: его команды неизменно демонстрируют качественный футбол, а сам он становился триумфатором в каждом чемпионате, где ему довелось работать. Будь я действующим футболистом сегодня, я бы с огромной радостью поиграл в его команде», – отметил Баджо.

По теме:
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
Первое предложение в 120 млн отклонено: Арсенал борется за топ-форварда
Голкипер Барселоны раскритиковал команду после поражения от Жироны
Роберто Баджо Пеп Гвардиола Манчестер Сити Бавария Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Футбол | 16 февраля 2026, 07:47 8
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное

Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»

В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16 февраля 2026, 08:40 3
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб

Николеску – о возможном переходе Бленуце

Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
Футбол | 17.02.2026, 03:53
Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16.02.2026, 23:59
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 7
Хоккей
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 32
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 30
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем