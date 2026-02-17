Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть
Легендарный итальянец признался, что хотел бы выступать под руководством Гвардиолы
Легендарный итальянский экс-футболист Роберто Баджо признался, что хотел бы выступать под началом Хосепа Гвардиолы.
55-летний испанский специалист, который на данный момент тренирует «Манчестер Сити», ранее добивался успехов с «Баварией» и «Барселоной».
«Я восхищаюсь Пепом Гвардиолой: его команды неизменно демонстрируют качественный футбол, а сам он становился триумфатором в каждом чемпионате, где ему довелось работать. Будь я действующим футболистом сегодня, я бы с огромной радостью поиграл в его команде», – отметил Баджо.
