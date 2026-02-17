Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Форвард Реала все еще ощущает болезненные симптомы в колене
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе все еще ощущает болезненные симптомы в колене.
Французский нападающий не принимал участия в субботнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1), однако на вчерашней тренировке уже занимался в общей группе «сливочных». Дискомфорт преследует игрока с декабря, когда у него диагностировали растяжение коленных связок.
Согласно сведениям The Athletic, футболист придерживается курса консервативной терапии. Медицинский штаб «Реала» рассчитывает на дальнейший прогресс в восстановлении, хотя определенные болевые ощущения пока сохраняются. Руководство клуба не считает нужным корректировать утвержденный график реабилитации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир вспомнил удар Корри Сандерса
Сын Тиаго Силвы провел свой первый матч в составе юношеской сборной Англии