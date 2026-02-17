Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Испания
17 февраля 2026, 03:10 |
73
0

Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью

Форвард Реала все еще ощущает болезненные симптомы в колене

17 февраля 2026, 03:10 |
73
0
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе все еще ощущает болезненные симптомы в колене.

Французский нападающий не принимал участия в субботнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1), однако на вчерашней тренировке уже занимался в общей группе «сливочных». Дискомфорт преследует игрока с декабря, когда у него диагностировали растяжение коленных связок.

Согласно сведениям The Athletic, футболист придерживается курса консервативной терапии. Медицинский штаб «Реала» рассчитывает на дальнейший прогресс в восстановлении, хотя определенные болевые ощущения пока сохраняются. Руководство клуба не считает нужным корректировать утвержденный график реабилитации.

По теме:
Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
Винисиус признался, кого из звезд Реала призывал перейти в Мадрид
Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Реал Сосьедад травма колена травма
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16 февраля 2026, 08:13 3
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»

Владимир вспомнил удар Корри Сандерса

Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии
Футбол | 17 февраля 2026, 03:30 0
Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии
Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии

Сын Тиаго Силвы провел свой первый матч в составе юношеской сборной Англии

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16.02.2026, 07:13
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16.02.2026, 21:01
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей | 16.02.2026, 08:59
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем