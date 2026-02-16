Испания16 февраля 2026, 21:36 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:37
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Смотрите 16 февраля в 22:00 матч 24-го тура Ла Лиги
16 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.
Жирона принимает Барселону на стадионе Монтиливи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Жирону выступают украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
Жирона – БарселонаСмотреть трансляцию
