16 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.

Жирона принимает Барселону на стадионе Монтиливи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Жирону выступают украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO