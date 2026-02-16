Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Испания
16 февраля 2026, 21:36 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:37
631
0

Смотрите 16 февраля в 22:00 матч 24-го тура Ла Лиги

Коллаж Sport.ua

16 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.

Жирона принимает Барселону на стадионе Монтиливи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Жирону выступают украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

