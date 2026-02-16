Тоттенхэм в этом сезоне АПЛ может стать пятым клубом с 2000+ очками
С кем «шпорам» еще предстоит сыграть в текущем сезоне?
Лондонский Тоттенхэм Хотспур может уже в этом сезоне стать пятой командой с 2000+ суммарными набранными очками в АПЛ, начиная с сезона 1992/93.
«Шпорам» не хватает до юбилейной отметки 20 очков (сейчас 1980).
Подопечным уже нового тренера Игора Тудора предстоит сыграть в чемпионате еще 12 матчей, то есть на кону есть 36 очков. Тоттенхэм к концу сезона сыграет против Арсенала, Фулхэма, Кристал Пэлас, Ливерпуля, Ноттингем Форрест, Сандерленда, Брайтона, Вулверхэмптона, Астон Виллы, Лидс Юнайтед, Челси и Эвертона.
Напомним, что на данный момент четыре команды набрали 2000+ очков в истории АПЛ: Манчестер Юнайтед (2588), Арсенал (2445), Ливерпуль (2384) и Челси (2358).
Топ-20 команд АПЛ с суммарным наибольшим количеством набранных очков в истории турнира (начиная с сезона 1992/93)
- 2588 – Манчестер Юнайтед
- 2445 – Арсенал
- 2384 – Ливерпуль
- 2358 – Челси
- 1980 – Тоттенхэм Хотспур
- 1933 – Манчестер Сити
- 1743 – Эвертон
- 1643 – Ньюкасл Юнайтед
- 1603 – Астон Вилла
- 1417 – Вест Хэм Юнайтед
- 1100 – Саутгемптон
- 970 – Блэкберн Роверс
- 850 – Лидс Юнайтед
- 846 – Лестер Сити
- 827 – Фулхэм
- 743 – Кристал Пэлас
- 664 – Мидлсбро
- 654 – Сандерленд
- 575 – Болтон Вондерерз
- 490 – Вест Бромвич Альбион
