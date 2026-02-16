Тоттенхэм в этом сезоне АПЛ может стать пятым клубом с 2000+ очками

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 20:09 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:11
С кем «шпорам» еще предстоит сыграть в текущем сезоне?

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур может уже в этом сезоне стать пятой командой с 2000+ суммарными набранными очками в АПЛ, начиная с сезона 1992/93.

«Шпорам» не хватает до юбилейной отметки 20 очков (сейчас 1980).

Подопечным уже нового тренера Игора Тудора предстоит сыграть в чемпионате еще 12 матчей, то есть на кону есть 36 очков. Тоттенхэм к концу сезона сыграет против Арсенала, Фулхэма, Кристал Пэлас, Ливерпуля, Ноттингем Форрест, Сандерленда, Брайтона, Вулверхэмптона, Астон Виллы, Лидс Юнайтед, Челси и Эвертона.

Напомним, что на данный момент четыре команды набрали 2000+ очков в истории АПЛ: Манчестер Юнайтед (2588), Арсенал (2445), Ливерпуль (2384) и Челси (2358).

Топ-20 команд АПЛ с суммарным наибольшим количеством набранных очков в истории турнира (начиная с сезона 1992/93)

  • 2588 – Манчестер Юнайтед
  • 2445 – Арсенал
  • 2384 – Ливерпуль
  • 2358 – Челси
  • 1980 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1933 – Манчестер Сити
  • 1743 – Эвертон
  • 1643 – Ньюкасл Юнайтед
  • 1603 – Астон Вилла
  • 1417 – Вест Хэм Юнайтед
  • 1100 – Саутгемптон
  • 970 – Блэкберн Роверс
  • 850 – Лидс Юнайтед
  • 846 – Лестер Сити
  • 827 – Фулхэм
  • 743 – Кристал Пэлас
  • 664 – Мидлсбро
  • 654 – Сандерленд
  • 575 – Болтон Вондерерз
  • 490 – Вест Бромвич Альбион
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Тоттенхэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
