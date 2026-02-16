Тоттенхэм в этом сезоне АПЛ может стать пятым клубом с 2000+ очками

Лондонский Тоттенхэм Хотспур может уже в этом сезоне стать пятой командой с 2000+ суммарными набранными очками в АПЛ, начиная с сезона 1992/93.

«Шпорам» не хватает до юбилейной отметки 20 очков (сейчас 1980).

Подопечным уже нового тренера Игора Тудора предстоит сыграть в чемпионате еще 12 матчей, то есть на кону есть 36 очков. Тоттенхэм к концу сезона сыграет против Арсенала, Фулхэма, Кристал Пэлас, Ливерпуля, Ноттингем Форрест, Сандерленда, Брайтона, Вулверхэмптона, Астон Виллы, Лидс Юнайтед, Челси и Эвертона.

Напомним, что на данный момент четыре команды набрали 2000+ очков в истории АПЛ: Манчестер Юнайтед (2588), Арсенал (2445), Ливерпуль (2384) и Челси (2358).

Топ-20 команд АПЛ с суммарным наибольшим количеством набранных очков в истории турнира (начиная с сезона 1992/93)