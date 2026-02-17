Привет, Валенсия. Шахтер расширяет горизонты и выходит на испанский рынок

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 12:07 |
198
0

Донецкий клуб объявил об открытии своей первой футбольной школы в Испании

198
0
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» официально объявил об открытии своей первой футбольной школы в Испании. Об этом сообщила пресс-служба «горняков» в социальных сетях:

«Шахтер» открывает первую футбольную школу в Испании в городе Валенсия. Продолжаем расширять горизонты и поддерживать традиции украинского футбола, как в нашей стране, так и за ее пределами.

К занятиям приглашаются мальчики и девочки в возрасте от четырех до десяти лет. Первая тренировка – бесплатная».

В клубе считают, что новый проект станет важным стратегическим шагом развития сети «горняков» за пределами Украины. Школа будет работать по адресу: C/del Poeta Ricard Sanmartí, 3, район Benimaclet, Валенсия. Официальное открытие запланировано на 28 февраля.

Испания станет восьмой страной, где будет работать академия «горняков». Футбольные школы «Шахтера» уже функционируют в Польше (Вроцлав), Австрии (Вена), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Эстонии (Таллин), США (Пенсильвания) и Италии.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Валенсия академия ФК Шахтер
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
