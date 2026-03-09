Жирона убеждала звездного украинца на трансфер. Чем закончилось?

Один из лидеров киевского «Динамо» мог прошлой зимой сменить клуб.

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, каталонская «Жирона» вела прямые переговоры с Николаем Шапаренко, однако соглашения достичь не удалось – футболист в итоге продлил контракт с киевлянами.

Источник отмечает, что сделка не состоялась из-за финансовых возможностей каталонцев.

За 233 матча в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей.