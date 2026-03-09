Жирона убеждала звездного украинца на трансфер. Чем закончилось?
Шапаренко мог зимой сменить клуб
Один из лидеров киевского «Динамо» мог прошлой зимой сменить клуб.
Как отмечает журналист Игорь Цыганык, каталонская «Жирона» вела прямые переговоры с Николаем Шапаренко, однако соглашения достичь не удалось – футболист в итоге продлил контракт с киевлянами.
Источник отмечает, что сделка не состоялась из-за финансовых возможностей каталонцев.
За 233 матча в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей.
