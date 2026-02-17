Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 07:33 |
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»

Наставник ПСЖ – об игре с «Монако» в Лиге чемпионов и влиянии Нуну Мендеша с Ашрафом Хакими

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Монако», который состоится 17 февраля.

– С Хакими и Нуну Мендешем ПСЖ полагается на очень активных крайних защитников, похожая ситуация у «Монако» с Вандерсоном и Кайо Энрике. Станут ли эти противостояния ключом к победе?

– Мы не можем говорить только об этих двух футболистах, когда в каждой команде есть много других качественных игроков. Можно ожидать матча, похожего на тот, что состоялся несколько месяцев назад. Мы, со своей стороны, ничего менять не будем.

– Может ли голос Усмана Дембеле, который в пятницу после поражения в Ренне призвал всех играть за ПСЖ, а не за себя, добавить мотивации?

– Вокруг ПСЖ всегда много шума, с этим нужно смириться. Вот и всё!

– Какое психологическое состояние ваших игроков после той неудачи?

– Если посмотреть на количество созданных нами моментов в матчах против «Марселя» и «Ренна», то разница практически одинакова. В «Класико» мы забили пять голов, а против «Ренна» – всего один, и проиграли, потому что они были очень результативны. Лучше подходить к этому матчу после победы, но мы привыкли преодолевать подобные ситуации. Мы начинаем настоящую Лигу чемпионов. Мы мотивированы.

– В Лиге чемпионов вам предстоит встреча с клубом из Лиги 1: есть ли разница в вашем подходе к матчу?

– Нам нужно сосредоточиться и играть в том же духе. Постараться хорошо выполнить свою работу, чтобы выиграть матч. Это наша цель. Мы не изменим свой настрой; мы здесь, чтобы победить.

– Вы спокойно поговорили с Усманом Дембеле по поводу его заявлений, сделанных в пятницу вечером?

– То, что я сказал, предельно ясно: в Париже всегда много шума, мы к этому привыкли.

– Перед матчем с «Ньюкаслом» вы говорили, что ПСЖ покажет себя с лучшей стороны в плей-офф. Считаете ли вы, что ваша команда готова к этому?

– Как обычно, я надеюсь увидеть лучшую версию ПСЖ. В последние сезоны мы видели, что можем проиграть первый матч, а во втором переломить ход игры. Наша цель – побеждать в каждой игре, и в нашем настрое ничего не меняется.

– Ожидаете ли вы от своей команды большего контроля над ситуацией, чем тот, который она продемонстрировала в пятницу в Ренне?

– Конечно, если судить о команде, исходя из того, что я о ней знаю. У нас есть игроки, способные показывать лучшие результаты. Но в сезоне есть разные этапы, и мы можем делать то, что нам нужно, исходя из нашей уверенности. Мы знаем, насколько сложен этот матч, насколько трудно победить на выезде. Но мы уверены в том, чего добились в прошлом.

– Вы не боитесь, что эта неэффективность обернется для вас негативными последствиями?

– В прошлом году это было совершенно очевидно. Мы начали Лигу чемпионов с той же неэффективностью. Но количество созданных нами моментов означало, что мы превосходили соперников. И я уверен, что мы сможем вернуть эту эффективность.

– Из-за травм Шевалье и Доннаруммы, а также инцидента с Мбаппе (который покинул поле в перерыве матча в 2024 году), на стадионе «Луи II» постоянно что-то происходило. Вы надеетесь на более спокойный вечер?

– (Улыбается). Не знаю, может, нам стоит подождать более спокойного вечера. Может, сыграем без вратаря, ведь ни один вратарь больше не хочет здесь играть... (смеется).

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
