Источник: футболист-предатель обокрал одноклубника и ушел воевать за россию
Появились новые подробности о Сергее Петрове
Под Покровском ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Сергея Петрова, который ранее выступал за сборную Украины U-21 и ряд украинских клубов.
Как отмечает украинский журналист Роман Бебех, у Петрова еще во время выступлений за украинские клубы были проблемы. Из одного из клубов УПЛ его выгнали за кражу, а уже позже он решил воевать против своей же страны.
Ранее о совместных выступлениях с этим Петровым в Луцке журналисту Sport.ua рассказал экс-футболист Анатолий Диденко, ныне главный тренер женской команды «Систерс» Одесса.
