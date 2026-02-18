Источник: футболист-предатель обокрал одноклубника и ушел воевать за россию

Под Покровском ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Сергея Петрова, который ранее выступал за сборную Украины U-21 и ряд украинских клубов.

Как отмечает украинский журналист Роман Бебех, у Петрова еще во время выступлений за украинские клубы были проблемы. Из одного из клубов УПЛ его выгнали за кражу, а уже позже он решил воевать против своей же страны.

Ранее о совместных выступлениях с этим Петровым в Луцке журналисту Sport.ua рассказал экс-футболист Анатолий Диденко, ныне главный тренер женской команды «Систерс» Одесса.