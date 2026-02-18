Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 06:02
Источник: футболист-предатель обокрал одноклубника и ушел воевать за россию

Появились новые подробности о Сергее Петрове

18 февраля 2026, 06:02
Источник: футболист-предатель обокрал одноклубника и ушел воевать за россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Петров

Под Покровском ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Сергея Петрова, который ранее выступал за сборную Украины U-21 и ряд украинских клубов.

Как отмечает украинский журналист Роман Бебех, у Петрова еще во время выступлений за украинские клубы были проблемы. Из одного из клубов УПЛ его выгнали за кражу, а уже позже он решил воевать против своей же страны.

Ранее о совместных выступлениях с этим Петровым в Луцке журналисту Sport.ua рассказал экс-футболист Анатолий Диденко, ныне главный тренер женской команды «Систерс» Одесса.

По теме:
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
ФОТО. Архив Волыни: парадокс судьбы. Один погиб за Украину, другой – за рф
смерть Волынь Луцк Сергей Петров российско-украинская война потери в войне
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
