Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21

Очень часто от различных экспертов, тренеров и иного рода специалистов мы слышим, насколько талантливые молодые игроки подрастают в нашем футболе. Некоторые из них из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, увы, в очень раннем возрасте успели уехать за границу, где продолжают развиваться и, хочется верить, сохранят свою связь с родиной, предпочтя защищать сине-желтые цвета, когда им удастся дорасти до уровня национальной сборной.

Впрочем, слова словами, а прямо сейчас мы предлагаем вам оценить, как дорого ценят наших молодых футболистов на портале Transfermarkt. Вашему вниманию – рейтинг из восьми самых ценных игроков с украинским паспортом в возрасте до 21 года (включительно).

7-8. Иван Пахолюк – 1 млн евро

Возраст: 21 год

Клуб: «Колос»

УПЛ. Иван Пахолюк

Голкипер Иван Пахолюк является воспитанником академии «Колоса», где ему удалось быстро, эффективно и качественно заменить проданного в «Шахтер» экс-первого номера ковалевской команды Кирилла Фесюна. В «рамке» команды из Киевской области Пахолюк объявился в минувшем сезоне, и практически сразу же показал себя с наилучшей стороны. В УПЛ-2024/25 Иван провел 26 матчей, в которых пропустил только 20 мячей, а в 11 случаях оставлял свои ворота «сухими». Во многом благодаря уверенным выступлениям Пахолюка «Колосу» удавалось брать очки в матчах с грандами – «Динамо» и «Шахтером», а также доставлять неприятности другим амбициозным коллективам УПЛ – «Заре», «Полесью», «Карпатам» и «Кривбассу».

В текущем сезоне Пахолюк продолжает оставаться безоговорочным № 1 для «Колоса», хотя пока статистика по «сухим» матчам у него не столь впечатляющая как годом ранее (без пропущенных мячей Иван завершил «только» 5 игр из 16). В конце минувшего года вратарь дебютировал за молодежную сборную Украины, но если на национальном уровне его перспективы пока весьма туманны из-за большого количества топовых конкурентов, то вот на уровне клубной карьеры Пахолюк вполне может задуматься об уходе на повышение уже по завершении текущей кампании. Если, конечно, сможет отыграть ее столь же уверенно, как и в последние полтора сезона.

7-8. Матвей Пономаренко – 1 млн евро

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо»

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Многолетний топ-бомбардир молодежной команды «Динамо» Матвей Пономаренко наконец-то получит реальный шанс закрепиться в первой команде киевского клуба. После увольнения Александра Шовковского и прихода на пост коуча «бело-синих» Игоря Костюка, у которого Пономаренко блистал по юношам, практически ни у кого нет сомнений, что молодой нападающий будет стабильно получать игровую практику.

Пока в текущем сезоне на уровне УПЛ Пономаренко провел 5 игр и забил 2 мяча, но уже на весеннюю часть сезона Матвей явно готовится Костюком как основной нападающий, так как делать ставку на легионеров Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце, похоже, нынешний тренерский штаб «бело-синих» не слишком-то и хочет. Разве что до закрытия трансферного окна «Динамо» все-таки подпишет новичка, усилив проблемную позицию в центре нападения, хотя… Такая ли она проблемная? Чтобы понять это окончательно, нужно как раз довериться Пономаренко и увидеть, чего он по-настоящему стоит уже во взрослом футболе.

5-6. Артем Степанов – 1,5 млн евро

Возраст: 18 лет

Клуб: «Утрехт» (аренда из «Байера»)

ФК Утрехт. Артем Степанов

Этот сезон талантливый центрфорвард Артем Степанов, который до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны был в академии «Шахтера», а затем уехал в Германию, подписав контракт с «Байером», начинал в рядах «Нюрнберга». Титулованный немецкий клуб, выступающий ныне во Второй Бундеслиге, арендовал украинца и в целом давал ему возможности проявить себя, но… Степанов в 13 матчах чемпионата так и не забил, вследствие чего коуч «Нюрнберга» Мирослав Клозе потерял веру в него, и был не против досрочного ухода Артема.

В итоге договор аренды был расторгнут досрочно, а Степанов отбыл играть в Нидерланды, где в него поверили в «Утрехте». Примечательно, что более-менее стабильная игровая практика во Второй Бундеслиге позволила Артему вырасти в цене на Transfermarkt в текущем сезоне, однако дальнейший прогресс в этом аспекте все-таки будет во многом зависеть уже от результативности нападающего, о котором мы совсем недавно разговаривали во всех подробностях в рамках специального материала…

5-6. Илья Крупский – 1,5 млн евро

Возраст: 21 год

Клуб: «Металлист 1925»

ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Правому фулбеку Илье Крупскому удалось заявить о себе во взрослом футболе в полтавской «Ворскле». Именно там год назад вокруг персоны молодого защитника началась настоящая трансферная чехарда, когда в спор за подписание Крупского вступили «Шахтер» и «Металлист 1925», а победителем из него, к удивлению для многих, вышли не титулованные дончане, а амбициозные и пока очень голодные к любым трофеям и наградам харьковчане.

Любопытно, что на трансфере именно в «Металлист 1925» настоял сам Крупский. Защитник посчитал, что в харьковской команде он сумеет получать стабильную игровую практику, что поможет ему продолжать прогрессировать. Конкуренция в «Шахтере» с Коноплей и Тобиасом, вероятно, также могла бы помочь Илье сделать шаг вперед в развитии, но если бы по каким-то причинам тренерский штаб не давал Крупскому играть, то карьера защитника очень быстро покатилась бы вниз. А так правый фулбек продолжает постепенный прогресс и, есть надежды, через несколько лет сможет все-таки постучаться в двери национальной сборной Украины.

4. Геннадий Синчук – 2 млн евро

Возраст: 19 лет

Клуб: «Монреаль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

А вот воспитанник другого харьковского клуба – «Металлиста» – Геннадий Синчук в начале минувшего года удивил своим решением покинуть Украину в раннем возрасте ради переезда за океан. 3,4 миллиона евро за вингера изъявил готовность заплатить представитель MLS «Монреаль», чего оказалось более чем достаточно, чтобы футболист из отечественной Первой лиги уехал играть в Канаду.

За границей дела у Синчука в минувшем году в целом складывались весьма неплохо. Если бы не травма, то Геннадий получил бы значительное количество игровой практики в сезоне, хотя когда он был здоров и доступен, тренеры «Монреаля» и так давали украинцу возможность выходить на поле и проявлять себя. Как итог – 795 минут в рамках 14 матчей в MLS-2025, и 1 забитый мяч в активе. Очевидно, что переломным и показательным для Синчука в «Монреале» должен стать уже нынешний год, в котором Геннадию предстоит раскрыть свой потенциал в значительно большей степени и, возможно, даже показать владельцам клуба, что он достоин играть в еще более конкурентной лиге – например, итальянской Серии А, где им принадлежит «Болонья».

3. Богдан Попов – 3 млн евро

Возраст: 18 лет

Клуб: «Эмполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

А вот кому уже посчастливилось выступать в Италии, так это 18-летнему центрфорварду Богдану Попову. До начала полномасштабной фазы российско-украинской войны этот нападающий, как и Артем Степанов, выступал на родине. Попов прогрессировал в академии «Динамо», которую решил покинуть летом 2022-го, переехав в польский «Гурник» из Забже.

Но в Польше Попов не слишком-то и задержался, и уже осенью 2023-го оформил переезд в итальянский «Эмполи», где постепенно прошел путь от команды юниоров до главной команды клуба, выступающей ныне в Серии В. Что правда, год назад «Эмполи» и вовсе играл в элитарном дивизионе Италии – Серии А, но там Богдан шансов выйти на поле не получал. А вот во второй лиге ему доверяют, дав провести уже 14 поединков (487 минут), за которые Попов успел записать на свой счет 5 забитых мячей. Причем старт сезона-2025/26 для украинского форварда и вовсе был фантастическим – в трех первых турах он забил аж четыре мяча, после чего несколько сбавил обороты, однако все равно нынешний прогресс Богдана приятно впечатляет, а осенью 2025-го он уже успел дебютировать за сборную Украины U-21, хотя по возрасту вполне подходит еще и для выступлений за юниоров из U-19.

2. Тарас Михавко – 8 млн евро

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо»

ФК Динамо. Тарас Михавко

Воспитанник львовского футбола Тарас Михавко еще летом 2023 года оказался в «Динамо», а в минувшем сезоне сумел стать ключевой фигурой для «бело-синих» в центральной зоне обороны. С тех пор к своим 20 годам Тарас успел отыграть уже 73 официальных матча за «Динамо» (4 гола, 2 ассиста), а в ноябре минувшего года – дебютировать за национальную сборную Украины.

О таланте и перспективе Михавко ныне, что показательно, активно судачат не только в отечественном информационном пространстве, но и за рубежом. Интерес к молодому центрбеку приписывают ряду титулованных клубов – «Ливерпулю», «Галатасараю», «Трабзонспору» и другим. И это вовсе не пустые слова или примитивная работа агентов. Статистика подтверждает, что Михавко в свои годы действительно выделяется в европейском футболе, хотя нужно делать поправку на то, что своих показателей Тарас сумел добиться в не самом сильном чемпионате континента, коим ныне является УПЛ. Другой вопрос – сумеет ли Михавко вовремя покинуть «Динамо» и наш чемпионат, чтобы отправиться на повышение и продолжить прогрессировать, проследовав по пути Ильи Забарного, или засидится в киевской команде и повторит карьеру еще одного некогда крайне перспективного центрбека Дениса Попова?..

1. Егор Ярмолюк – 25 млн евро

Возраст: 21 год

Клуб: «Брентфорд»

Getty Images/Global Images Ukraine

Ярким примером того, что УПЛ нужно покидать вовремя и не пересиживать в ней является молодой полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Уроженцу Верхнеднепровска, что в Днепропетровской области, посчастливилось провести всего 18 матчей в УПЛ за «Днепр-1», после чего он прекрасно проявил себя в рядах сборной Украины U-19 и оказался на радарах у ряда клубов английской Премьер-лиги. Борьбу за Ярмолюка выиграл «Брентфорд», заплативший за трансфер украинца всего 1,5 миллиона евро.

Первый год в Англии ушел у Ярмолюка на раскачку, а вот со второго Егор взялся удивлять всех в АПЛ. Сперва его аккуратно подпускали на замены, причем молодой хавбек не тушевался и откровенно каши не портил. А уже с сезона-2024/25 Ярмолюк стал важной фигурой основного состава «Брентфорда», проведя на поле 31 матч без голевых действий. В нынешнем розыгрыше АПЛ Егор продолжает прогрессировать, добавив к своей уверенной игре в центре поля уже и голы с результативными передачами (1+2 по состоянию на текущий момент). За последние два с небольшим года оценочная стоимость Ярмолюка на Transfermarkt стремительно возросла – с 1 до 25 миллионов евро. И есть вероятность, что уже летом 2026-го она еще поднимется, особенно если Егору удастся перебраться в один из грандов АПЛ – например, сейчас интерес к украинцу приписывают «Челси» и «Манчестер Юнайтед».