Очередная победа Вернидуба. Украинский тренер тащит Нефтчи в еврокубки

В воскресенье, 15 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Азербайджана, в котором «Нефтчи» Баку одолел на выезде «Кяпаз» со счетом 3:1.

Все голы были забиты в первом тайме – на мяч Хусейнли с пенальти подопечные Юрия Вернидуба ответили результативными ударами Махмудова и Самбу, который оформил дубль.

Опытный украинский специалист возглавил «Нефтчи» 9 декабря прошлого года и с тех пор идет без поражений, добыв четыре победы и дважды сыграв вничью.

Клуб из Баку существенно улучшил свои позиции в турнирной таблице и переместился с восьмого места на пятое. Отставание от третьей, бронзовой позиции составляет пять очков.

Чемпионат Азербайджана, 15 февраля. 20-й тур

Капяз – Нефтчи Баку – 1:3

Голы: Хусейнли, 35 (пен) – Самбу, 27, 38, Махмудов, 40

Видеообзор матча: