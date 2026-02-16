Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор опередил Неймара по количеству забитых мячей в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 4:1.

Дублем в этой игре отличился именно Винисиус Жуниор.

Теперь в активе нападающего Реала стало 69 забитых мячей в Ла Лиге, что позволило ему обойти в рейтинге бразильских бомбардиров Неймара, в свое время забившего 68 голов, играя за Барселону.

Теперь Винисиус занимает 9 место среди бразильцев по количеству голов в чемпионате Испании.

Интересным фактом является то, что своим следующим голом форвард «сливочных» догонит другого экс-игрока Барселоны Роналдиньо, забившего 70 голов в чемпионате Испании.

Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги

117 – Роналдо (Барселона, Реал)

115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)

107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)

86 – Бебето (Депортиво, Севилья)

82 – Эваристо (Барселона, Реал)

82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)

72 – Луис Фабиано (Севилья)

70 – Роналдиньо (Барселона)

69 – Винисиус Жуниор (Реал)

68 – Неймар (Барселона)