Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?
Вспомним топ-10 бразильцев с самым большим количеством забитых мячей в чемпионате Испании
Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор опередил Неймара по количеству забитых мячей в испанской Ла Лиге.
Произошло это в матче 24-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 4:1.
Дублем в этой игре отличился именно Винисиус Жуниор.
Теперь в активе нападающего Реала стало 69 забитых мячей в Ла Лиге, что позволило ему обойти в рейтинге бразильских бомбардиров Неймара, в свое время забившего 68 голов, играя за Барселону.
Теперь Винисиус занимает 9 место среди бразильцев по количеству голов в чемпионате Испании.
Интересным фактом является то, что своим следующим голом форвард «сливочных» догонит другого экс-игрока Барселоны Роналдиньо, забившего 70 голов в чемпионате Испании.
Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги
- 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
- 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
- 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
- 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
- 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
- 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
- 72 – Луис Фабиано (Севилья)
- 70 – Роналдиньо (Барселона)
- 69 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 68 – Неймар (Барселона)
🇧🇷 Vinícius Júnior now has more La Liga goals than Neymar Jr. (69 vs 68)!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) February 16, 2026
⚽ Another milestone for the Real Madrid phenomenon
🔥 What a rise! pic.twitter.com/Rm15k1wwvN
