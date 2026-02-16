Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?
Испания
16 февраля 2026, 12:57 | Обновлено 16 февраля 2026, 12:58
196
0

Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?

Вспомним топ-10 бразильцев с самым большим количеством забитых мячей в чемпионате Испании

16 февраля 2026, 12:57 | Обновлено 16 февраля 2026, 12:58
196
0
Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор опередил Неймара по количеству забитых мячей в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором мадридцы дома победили Реал Сосьедад со счетом 4:1.

Дублем в этой игре отличился именно Винисиус Жуниор.

Теперь в активе нападающего Реала стало 69 забитых мячей в Ла Лиге, что позволило ему обойти в рейтинге бразильских бомбардиров Неймара, в свое время забившего 68 голов, играя за Барселону.

Теперь Винисиус занимает 9 место среди бразильцев по количеству голов в чемпионате Испании.

Интересным фактом является то, что своим следующим голом форвард «сливочных» догонит другого экс-игрока Барселоны Роналдиньо, забившего 70 голов в чемпионате Испании.

Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги

  • 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
  • 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
  • 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
  • 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
  • 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
  • 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
  • 72 – Луис Фабиано (Севилья)
  • 70 – Роналдиньо (Барселона)
  • 69 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 68 – Неймар (Барселона)
По теме:
Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Куртуа определился с клубом, в котором планирует завершить карьеру
Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию
Футбол | 16 февраля 2026, 12:25 0
Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию
Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию

Сергей Ковалев выбрал 11 футболистов команды Сергея Реброва с учетом кадровых проблем

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну
Футбол | 16.02.2026, 06:02
Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну
Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Футбол | 15.02.2026, 17:56
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
14.02.2026, 18:51 4
Теннис
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 5
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 2
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 29
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем