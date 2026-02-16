Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге
Для этого украинскому полузащитнику нужно сыграть в сегодняшнем поединке
Барселона является одним из клубов, против которых Виктор Цыганков играл чаще всего в испанской Ла Лиге.
В активе украинского полузащитника Жироны по 6 сыгранных поединков в чемпионате Испании против блаугранас, а также Райо Вальекано, Севильи и Осасуны.
Команды, против которых Виктор Цыганков играл в испанской Ла Лиге (93 матча)
- 6 – Барселона, Райо Вальекано, Севилья, Осасуна
- 5 – Хетафе, Реал, Мальорка, Реал Сосьедад, Вильярреал, Сельта
- 4 – Валенсия, Атлетик, Атлетико, Эспаньол, Бетис, Алавес
- 3 – Лас-Пальмас
- 2 – Альмерия, Эльче, Вальядолид, Гранада, Овьедо
- 1 – Кадис, Леганес
Сегодня в матче 24-го тура, в котором Жирона будет принимать блаугранас, Барселона может стать соперником Цыганкова с самым большим количеством противостояний.
Статистика выступлений Виктора Цыганкова за Жирону против Барселоны в испанской Ла Лиге
- 6 матчей
- 381 минута игрового времени
- 1 ассист
