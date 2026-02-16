Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге
Испания
16 февраля 2026, 11:54 | Обновлено 16 февраля 2026, 12:04
62
0

Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге

Для этого украинскому полузащитнику нужно сыграть в сегодняшнем поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Барселона является одним из клубов, против которых Виктор Цыганков играл чаще всего в испанской Ла Лиге.

В активе украинского полузащитника Жироны по 6 сыгранных поединков в чемпионате Испании против блаугранас, а также Райо Вальекано, Севильи и Осасуны.

Команды, против которых Виктор Цыганков играл в испанской Ла Лиге (93 матча)

  • 6 – Барселона, Райо Вальекано, Севилья, Осасуна
  • 5 – Хетафе, Реал, Мальорка, Реал Сосьедад, Вильярреал, Сельта
  • 4 – Валенсия, Атлетик, Атлетико, Эспаньол, Бетис, Алавес
  • 3 – Лас-Пальмас
  • 2 – Альмерия, Эльче, Вальядолид, Гранада, Овьедо
  • 1 – Кадис, Леганес

Сегодня в матче 24-го тура, в котором Жирона будет принимать блаугранас, Барселона может стать соперником Цыганкова с самым большим количеством противостояний.

Статистика выступлений Виктора Цыганкова за Жирону против Барселоны в испанской Ла Лиге

  • 6 матчей
  • 381 минута игрового времени
  • 1 ассист
По теме:
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Флик зол на игроков Барселоны. Тренер обратился к футболистам
Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
