Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 февраля 2026, 11:27 |
Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?

Вспомним всех украинцев в чемпионате Италии, которые пропускали матчи из-за разных травм

16 февраля 2026, 11:27 |
Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, по данным Transfermarkt, пропустил за 2 сезона Серии А уже 14 туров из-за травм.

Это четвертый самый большой показатель среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Италии и сыграли в нем по крайней мере один матч.

«Лидером» данного рейтинга является Руслан Малиновский, который за свою итальянскую карьеру пропустил 39 туров из-за травм, играя за Аталанту и Дженоа.

Виктор Коваленко в составе Аталанты, Специи и Эмполи насобирал 27 пропущенных туров.

Андрей Шевченко в свое время за Милан пропустил 22 игры.

Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч)

  • 39 – Руслан Малиновский (Аталанта, Дженоа)
  • 27 – Виктор Коваленко (Аталанта, Специя, Эмполи)
  • 22 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 14 – Артем Довбик (Рома)
  • 5 – Василий Прийма (Торино)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 2 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 2 – Владислав Супряга (Сампдория)
По теме:
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
ГАСПЕРИНИ: «Роме нужен такой нападающий, как он»
Конте после 2:2 с Ромой: «Мы должны были побеждать, если бы это был бокс»
чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим статистика Руслан Малиновский Виктор Коваленко Андрей Шевченко Василий Прийма Александр Яковенко Евгений Шахов Владислав Супряга
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
