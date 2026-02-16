Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, по данным Transfermarkt, пропустил за 2 сезона Серии А уже 14 туров из-за травм.

Это четвертый самый большой показатель среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Италии и сыграли в нем по крайней мере один матч.

«Лидером» данного рейтинга является Руслан Малиновский, который за свою итальянскую карьеру пропустил 39 туров из-за травм, играя за Аталанту и Дженоа.

Виктор Коваленко в составе Аталанты, Специи и Эмполи насобирал 27 пропущенных туров.

Андрей Шевченко в свое время за Милан пропустил 22 игры.

Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч)