Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?
Вспомним всех украинцев в чемпионате Италии, которые пропускали матчи из-за разных травм
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, по данным Transfermarkt, пропустил за 2 сезона Серии А уже 14 туров из-за травм.
Это четвертый самый большой показатель среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Италии и сыграли в нем по крайней мере один матч.
«Лидером» данного рейтинга является Руслан Малиновский, который за свою итальянскую карьеру пропустил 39 туров из-за травм, играя за Аталанту и Дженоа.
Виктор Коваленко в составе Аталанты, Специи и Эмполи насобирал 27 пропущенных туров.
Андрей Шевченко в свое время за Милан пропустил 22 игры.
Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч)
- 39 – Руслан Малиновский (Аталанта, Дженоа)
- 27 – Виктор Коваленко (Аталанта, Специя, Эмполи)
- 22 – Андрей Шевченко (Милан)
- 14 – Артем Довбик (Рома)
- 5 – Василий Прийма (Торино)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 2 – Евгений Шахов (Лечче)
- 2 – Владислав Супряга (Сампдория)
