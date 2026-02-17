Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Срна лично позвонил украинцу и спросил, хочет ли тот играть за Шахтер
17 февраля 2026, 07:49
Срна лично позвонил украинцу и спросил, хочет ли тот играть за Шахтер

Защитник Илья Крупский рассказал детали своего перехода в харьковский «Металлист 1925»

Срна лично позвонил украинцу и спросил, хочет ли тот играть за Шахтер
Instagram. Илья Крупский

Защитник харьковского «Металлиста 1925» и сборной Украины U-21 Илья Крупский прокомментировал свой переход с полтавской «Ворсклы», а также рассказал о телефоном звонке от спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны:

– Трансферное окно в топовых чемпионатах уже закрыто, в Украине пока нет. Были ли предложения этой зимой?

– Нет, предложений нет. Сейчас моя главная цель – хорошо провести вторую часть сезона, помогать команде быть на высоких местах.

– Перед трансфером в «Металлист 1925» ваш агент говорил, что вас больше интересует Европа. Насколько важно в раннем возрасте попробовать себя там?

– Да, конечно, я очень хочу попробовать, не скрываю желания, и буду все возможное для этого делать. Считаю, не важно, в раннем возрасте или нет. Важно туда поехать, и я сделаю все возможное, чтобы попасть туда.

Когда именно там буду – это зависит от того, какой я сейчас, как проведу эти полгода и дальше буду показывать себя. Все зависит от меня. Если буду показывать тот футбол, который в Европе ценится, буду играть там.

– В этой половине сезона вы пересекались и с «Шахтером», и с «Динамо», с этими клубами вас связывали. Были ли после этого еще какие-то разговоры, ведь Дарио Срна был заинтересован в вашем трансфере?

– На уровне высшего руководства, возможно, были, но я в этих делах некомпетентен. Просто когда я еще был в «Ворскле», Дарио Срна набирал меня и спрашивал, хочу ли я играть за «Шахтер?» – вот такой вопрос был, – рассказал Крупский.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 17 матчей в составе харьковской команды и отличился одной результативной передачей. Контракт Крупского с «Металлистом 1925» заканчивается в декабре 2028 года.

Металлист 1925 Шахтер Донецк Ворскла Полтава Илья Крупский трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Трибуна
